Faute de pluie, la ville de Koro a décidé de livrer bataille à des prostituées qui jalonnent les nombreux bars de la ville.

En effet, depuis quelques années, des prostituées ont élu domicile à Koro dans le cadre de l’exercice de leur fonction, le plus vieux métier du monde. Le terrain était jusque-là favorable à ces jeunes dames venues pour la plus part du Burkina voisin, du Ghana et récemment de la Guinée Conakry et du Nigéria. Les choses se sont gâtées le jour où les populations ont pensé et décidé que le manque de pluie était sans aucun doute lié à leur présence. Superstition ou réalité ? En tout cas Koro a été inondée de pluie 24 heures seulement après leur déguerpissement. Pas de sot métier? En entendant, les pauvres jeunes dames sont en chômage technique.

La blanche, Correspondante