Dans de nombreuses familles à Bamako, la bonne ou aide ménagère s’occupe de tout. Ce qui fait que de plus en plus, ces aides ménagères sont en train de capoter leur patronne ou les filles des patrons. Ce fut le cas à Lafiabougou, il y a quelques moments. Belle et claire, s’habillant bien Kadiatou a fini par mettre la fille de son patron à la touche.

Ibrahim est un jeune étudiant qui vit avec Mouna depuis quelques mois. Très sexy et aimant Ibrahim, Mouna est prête à tout pour renforcer son amour. Malheureusement, Mouna met trop en contact Kadiatou et Ibrahim. Va faire ceci, va faire cela. Pendant ce temps, elle reste cloitrée chez elle pour créer de plus en plus le contact entre la bonne et son amant. Pourtant, la bonne Kadiatou après tant d’années à Bamako est aujourd’hui à la page. Au fil du temps, Kadiatou va constater qu’Ibrahim lui fait des yeux doux. Elle augmente alors ses manies pour séduire davantage Ibrahim. N’imaginant jamais à un scénario de putsch, Mouna reste telle qu’elle. Devenant de plus en plus amoureux, Ibrahim finit par donner rendez-vous à la bonne. Une fois, deux, trois et N fois, la bonne s’est sentie plus aimée. Elle décide d’en découdre avec Mouna. Alors, elle commence à refuser à se soumettre à certaines demandes de la fille du patron. Alors, pour définitivement briser leur amour et prendre Ibrahim, cette nuit de samedi, elle rejoint le grin.

A son arrivée, elle tente de prendre Ibrahim en otage. N’étant toujours pas au parfum, elle croyait à autres choses. Après un long temps, Mouna est surprise de voir Ibrahim en train d’embrasser la bonne. Elle tombe en syncope. Finalement, elle décide de rentrer chez elle pour aller demander la libération de la bonne. Malheureusement pour elle, la bonne avait pris le devant en mettant fin ce jour même au contrat qui lie la famille de Mouna à elle. Afin de profiter de son amour.

Bien fait donc !

Youba KONATE