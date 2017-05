A

En réponse aux déclarations faites par le Dr Mamadou Dembélé dans votre journal N°020 du jeudi 27 Avril 2017, je vous envoie la lettre que j’ai adressée au Ministre des Domaines DE l’Etat et des Affaires Foncières avec ampliation à la Directrice Nationale des Domaines et des Affaires Foncières, au Directeur du service des Domaines de Sikasso , au préfet de Koutiala, au président du tribunal de grande instance de Koutiala et au Directeur du service local des Domaines de Koutiala. La lettre dans laquelle j’ai donné une explication saine des faits, vous mettra au parfum de la situation en question. Elle vous édifiera sur le problème foncier dont le Dr Dembélé a tenté de vous expliquer de façon tortueuse.

Le Dr Dembélé me laisse perplexe. Je me demande comment un intellectuel de son acabit peut se baser sur des déclarations fallacieuses de son frère Moussa Dembélé pour me diffamer dans un journal ! A mon humble avis il devrait d’abord réunir les vraies informations même s’il devait se rendre sur le terrain, avoir la véracité des faits avant de faire de telles déclarations. Je me pose la question de savoir s’il a vraiment mérité son doctorat, puisqu’il se dit Docteur. De telles informations peuvent se retourner contre lui si elles s’avéraient fausses.

Comme le Dr Dembélé me traite de spéculateur foncier et même si cela est vrai, ce serait à bon escient. Je m’en vais vous donner les preuves.

J’ai été élu maire de la commune rurale de Sincina en 1999. Mais avant la décentralisation, j’étais président de l’association villageoise de Sincina.

Au cours de ce mandat, j’ai fait les investissements qui suivent :

– six (6) salles de classes pour le premier cycle de Sincina village,

– construction d’un centre de santé avec maternité à Sincina village avec la participation des Coutançais (France) qui étaient à l’époque nos partenaires. Et c’est moi qui fut à l’origine de ce partenariat.

– construction d’un pont à l’entrée du village (pendant l’hivernage l’accès au village était très pénible ; ce pont à été réalisé pour le rendre plus facile).

– réalisation d’un château d’eau équipé de panneaux solaires à Sincina village.

– Au cour de mon mandat de maire qui à duré d 1999 à 2007 les réalisations faites sont les suivantes :

Avant de citer ces différents investissements, il faut préciser que la Commune de Sincina compte sept (07) villages (Sincina, Kaniko, Namposséla, Try I, Try II, N’Goukan et Banian).

1- A Sincina village :

– Deux (02) seconds cycles (B et C) avec trois (3) salles de classes chacun,

– Six (06) salles de classes, un (01) bureau magasin, deux (02) blocs de trois (03) latrines au premier cycle,

– construction et clôture des bureaux de la Mairie,

– réalisation d’un marché à sincina plateau.

2- A kaniko

– Construction d’un bureau magasin et un(01) bloc de trois (03) latrines au premier cycle,

– Réparation de la pompe manuelle d’un forage.

3 A Nampossela

– Construction de trois 03) salles de classes,

– Réparation de la pompe manuelle d’un forage.

4- A Try I et Try II

– Construction de trois (03) salles de classes,

– Réparation et équipement de deux (02) forages à hauteur de deux millions cinq cent mille francs CFA (2500000F CFA)

– Installation d’un château d’eau alimenté par des panneaux solaires .

5- A N’Goukan

– Construction de trois (03) salles de classes, d’un(01) bureau magasin, d’un (01) bloc de trois (03) latrine (financés par l’ANICT avec la participation de la commune à hauteur de 20%),

– Réalisation d’un (01) forage équipe d’une pompe manuelle.

6- A Banian

– Réparation de pompes (manuelle et à pédale)

Pour ces réalisations citées, l’ANICT a souvent participé. Dans la plupart des cas, à hauteur de 7% seulement. Le reste, c’est sur fond propre de la Commune.

Aucune de ces réalisations n’est fictive. Elles sont toutes visibles, palpables, même de nos jours, on peut les vérifier.

Il est à noter aussi que j’avais a ma charge les salaires de vingt un (21) enseignants et six( 06) agents de santé inscrits sur le budget communal.

A cette époque, je connais peu de Maires de communes rurales qui ont pu faire des investissements de cette envergure.

Je voudrais faire comprendre au Dr Dembélé, que je n’ai pas fait mon mandat de Maire à dilapider les ressources de ma Communes, mais plutôt à participer à son développement. Aujourd’hui, je ne me reproche rien du tout et d’ailleurs, c’est ce résultat positif qui m’a valu la confiance des populations de mes communes et même de celles du cercle de Koutiala.

Mais son frère Moussa Dembélé, avec les sous tirés de la vente illicite des champs dont il fait mention dans sa déclaration, qu’est ce qu’il a pu réaliser au profit de ses parents. Il n’a fait que dépenser ses sous à ses propres fins.

Signe : Abdoulaye Dembélé, Député à l’Assemblée Nationale Elu à Koutiala

Mise au point à l’attention de Monsieur le Ministre en charge des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières

I- OBJET :

La présente mise au point a pour objet de donner une explication saine sur le problème foncier opposant le village de Chicolomba au sieur Moussa DEMBELE.

II- ETAT DE LA QUESTION :

Dans cette affaire, je suis faussement et injustement accusé par les sieurs Moussa DEMBELE et son frère Mamadou DEMBELE d’incitation à la violence et trouble à l’ordre public et cela dans une lettre adressée à Mr. le Ministre par le sieur Mamadou DEMBELE.

A lors que j’ai été seulement sollicité par les deux parties pour trouver un dénouement heureux au litige qui les oppose.

Le village de Chicolomba fait partie de la commun rurale de Kapala et le village de Farakala dont sont ressortissants Moussa DEMBELE et son frère Mamadou DEMBELE est un village de la commune rurale de N’Gountjina . Ces deux communes sont du cercle de Koutiala. L’histoire du village de Farakala est récente. Farakala vient du mot « Faga » qui veut dire en minianka» «plaine ». C’est un village créé de toute pièce et de façon illégale sous le régime de Moussa TRAORE. Constitué par les hameaux de N’Gountjina, Farakala fut érigé en village pour faire plaisir à un certain Babou TRAORE, chasseur de son état qui ne payait pas ses impôts et taxes de développement au village de N’gountjina dont il dépendait administrativement. Babou TRAORE avait de très bons rapports avec les responsables administratifs de Koutiala de l’époque .je suis mieux placé pour le dire car j’assumais à l’époque des responsabilités au niveau de mon village et dans l’arrondissement centrale et j’étais membre de la section UDPM de Koutiala.

Au cours d’une entrevue avec le service local des domaines de Koutiala, j’ai pris connaissance d’une lettre adressée au Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières par Mamadou DEMBELE frère de Moussa DEMBELE, tous natifs de Farakala.

Dans cette lettre des accusations sont porté contre ma personne de façon injustifiée par Mamadou DEMBELE .Et il ressort de ses déclarations qu’il ne connait pas le village encore moins les us et coutumes du terroir minianka. Selon les propos des familles coutumières des droits de terre, Farakala est constitué par deux formes géographiques (plaine et plateau). Il est limité à l’ouest par un marigot qui le sépare de N’gountjina et à l’est par un plateau appartement au village de Chicolomba.

Ainsi dans les années 2003-2004, le sieur Moussa DEMBELE s’est installé sur plus de 100 hectares de terre de son propre chef, c’est-a- dire sans autorisation d’une quelconque autorité et il a procédé à un défrichement et à la vente illégale de ces terres pour, dit-il éponger des dettes qu’il a contractées avec de tierces personne. Or il est bien entendu que la suspension du morcèlement et de la vente des terres était en vigueur sur toute l’étendue du territoire national. Le sieur Moussa DEMBELE n’a nullement été inquiété dans sa spéculation foncière. Il est même encouragé par l’autorité politique de la place car les attestations de vente qu’il délivrait aux acquéreurs sont légalisées par le Maire de sa commune.

(Ci-joint attestation de vente illicite de terre délivrée par Moussa DEMBELE)

Voyant que le sieur Moussa DEMBELE vendait frauduleusement et abusivement leurs terres, les habitants de Chicolomba se sont plaints et ont tentés de le convaincre d’arrêter cette spoliation foncière. Mais le sieur Moussa DEMBELE n’en avait cure .Et c’est de là que tout est parti. La Population de Chicolomba décide alors de traduire le spoliateur devant la justice. Et c’est à ce moment que ma médiation fut sollicitée par les deux parties.

Etant un élu de la localité, il était vraiment gênant pour moi de rester en marge de ce litige qui pouvait dégénère. C’est ainsi que j’ai demandé à la population de chicolomba de ne pas porter plainte pour un départ conte Moussa DEMBELE qui est d’ailleurs un des petits fils du village car sa grand-mère vient de chicolomba .Aussi ai-je conseillé à Moussa DEMBELE d’approcher la population et expliquer son problème.il m’a affirmé qu’il ne peut plus faire ce la après avoir tenu des propos de défiance vis-à vis de cette même population. Malgré mes encouragements, il n’a pas voulu approcher la population, refusant ainsi la voie du compromis. Mais en ma qualité d’Elu local et de médiateur dans cette affaire, j’ai pu convaincre la population de Chicolomba qui a fini par accepter de rencontrer Moussa DEMBELE. Les chefs des deux villages (chicolomba et Farakala) furent impliqués mais le sieur Moussa DEMBELE n’a jamais honoré les rendez-vous pris. Il s’en est même vanté le 29 Juillet 2016 devant le directeur Régional des domaines qui était venu sur place pou constater et rencontrer les parties. Si j’ai une responsabilité dans cette affaire, c’est le fait d’avoir accepté d’être médiateur.

En outre, le sieur Mamadou DEMBELE frère de Moussa annonce dans sa lettre adressée à .Mr. le Ministre que je me suis accaparé de plus de dix (10) hectares de terre appartenant à un protégé que Moussa à Installé sur « ses terres ».quelles balivernes !!!

En réalité, j’ai entamé mes activités agricoles en 2008.J’ai d’ailleurs une autorisation de défrichement qui est la preuve palpable que la parcelle que j’exploite n’a jamais appartenue à quelqu’un d’autre (ci-joint copie autorisation de défrichement).

Aussi le sieur Mamadou DEMBELE a dans ses élucubrations dit qu’il y aura un bain de sang dans la localité et cela par ma faute.je ne vois pas en tant que médiateur sollicité par les parties elles-mêmes en quoi je pourrais provoquer un bain de sang. Au contraire s’il ya des facteurs de troupes dans la localité, c’est bien Moussa DEMBELE et son frère Mamadou DEMBELE qui poussent certainement les gens à l’affrontement.

III-SYNTHESE :

Au regard de l’analyse de la situation, il est important pour moi de dire que mon éducation, la confiance que la population de Koutiala place en moi, la responsabilité de député que j’assume aujourd’hui m’empêchent de semer le trouble et le désarroi au sain de ma population. Un responsable au niveau local comme national doit être un rassembleur, un constructeur, un homme de paix et de dialogue pour le bien-être de tous. C’est dire que la gymnastique proposée par les sieurs Moussa et Mamadou DEMBELE ne saurait prospérer.

Pour respectueusement mise au point

Koutiala, le 07 Août 2016

Honorable Abdoulaye DEMBELE

Ci-joint les pièces suivantes :

– Copie engagement signé au nom de Moussa DEMBELE par le chef de village de Farakala,

– Copie autorisation de défrichement,

– Copie attestation de vente délivrée par Moussa DEMBELE.

Ampliations :

– Directrice Nationale des Domaines et des Affaires Foncières

– Directeur du service des domaines de Sikasso,

– Le préfet de Koutiala.

– Le président du tribunal de grande instance de Koutiala.

– Le Directeur du Service Local des Domaines de Koutiala.

Honorable Abdoulaye Dembélé

Député à l’Assemblée Nationale

Elu à Koutiala

Tel : 76- 47- 30- 32 / 66 -77- 57- 42