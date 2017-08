Le conseil National de la jeunesse de Tombouctou et la société civile de la ville demandent la libération pure et simple de l’opérateur économique Tamba Doucouré en raison des services rendus. L’information a été donnée par les ressortissants de Tombouctou au cours d’une conférence de presse le lundi 31 juillet à la maison de la presse. Cette conférence de presse était présidée par le président régional de la société civile de Tombouctou Aboubacrine Idrissa Maïga qui avait à ses côtés entre autre le président du forum de la société civile, M. Baba Moulaye.

Le président régional de la société civile de Tombouctou Aboubacrine Idrissa Maïga a dans ses propos liminaires expliqué les raisons de l’arrestation et l’incarcération de l’opérateur économique M. Tamba Doucouré. Il a selon lui été arrêté et incarcéré à la suite d’un petit incident survenu lors de la construction d’un bâtiment dans la cour du tribunal de la commune V du district de Bamako. De l’avis de Maiga, la partie du bâtiment qui a effondré ne représente même pas les 5% du bâtiment et selon toute estimation, la valeur ne dépasse pas 3 millions de nos francs. « Si un incident arrive dans la construction d’un bâtiment, c’est l’entrepreneur qui doit prendre en charge d’autant que le bâtiment l’appartient jusqu’à sa livraison », a-t-il précisé. . Et d’ajouter « dès l’annonce de l’écroulement d’une partie du bâtiment, certains ministres ont fait le déplacement. Ils ont aggravé par leur déclaration les choses d’autant qu’ils ont affirmé que l’Etat a mis plus d’un milliard de nos francs dans la réalisation de ce bâtiment. Ce qui est totalement faux, parce que la valeur du marché ne s’élevé qu’à 160 millions de nos francs! » . Combien de bâtiments publics et privés se sont effondrés sans que personne ne soit interpellée ? S’interroge-t-il. Et d’ajouter que M. Doucouré n’a pas été incarcéré pour l’effondrement d’une partie du bâtiment, mais bien pour des considérations politiques. L’arrestation de M. Tamba Doucouré explique M. Maiga est une douleur profonde pour les habitants de Tombouctou. Nous souffrons dans notre âme et dans notre chaire, a-t-il lâché. Les habitants de Tombouctou sont frustrés, renchérira le président du forum de la société civile, M. Baba Moulaye. Lequel estime que son incarcération constitue une injustice. De son avis, les conditions dans lesquelles M. Doucouré a été arrêté et conduit en prison sont choquantes ». Il faut respecter la dignité de l’homme et M. Doucouré ne mérite pas ce qui lui est arrivé, a-t-il martelé. Nous continuerons ces actions jusqu’à la libération de M. Doucouré-a-t-il prévenu.

Avant, ils ont fait un témoignage sur l’homme et sur ses bienfaits dans la ville de Tombouctou. Des actions qu’ils lui ont valu le titre de citoyen d’honneur de la ville de Tombouctou.

Mardi, M. Doucouré a été libéré. Cela grâce certainement à la dénonciation et l’appel des ressortissants de Tombouctou à l’occasion de la conférence de presse.

Abdrahamane Sissoko