Dans le cadre de sa mission de lutte contre l’insécurité et le grand banditisme, le Commissariat du 13ème Arrondissement vient de saisir une importante quantité de drogue nuitamment dans une Sotrama en provenance de Moutougoula. Il s’agit de 250 briques de chanvre indien. C’est en exploitant une information que le Commissaire Ibrahim Togola a mis ses éléments sur le terrain afin de mettre la main sur ce trafiquant de drogue. Malheureusement, le chauffeur a pu s’enfuir pour abandonner le véhicule. Lors de son interpellation, le chauffeur avait fait savoir aux limiers que son véhicule contenait des céréales et non de la drogue. Après contrôle, il s’est avéré que c’était du chanvre indien. Ainsi confondu, il a tenté de proposer de l’argent aux agents de la sécurité, qui n’ont pas hésité à décliner son offre. Le temps de sécuriser le véhicule et le chargement, le conducteur en a profité pour disparaître, laissant la Sotrama pleine de briques de chanvre indien. Lui et le propriétaire de cette marchandise sont activement recherchés.

A.B.H