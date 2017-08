La matinée du dimanche 13 août 2017 restera gravée dans l’esprit des agents et accompagnateurs des mariés de la mairie de Kalaban Coura comme une journée pas comme les autres. Ce jour-là , une dame se sentant trahie par son ex-copain, qui convolait en justes noces avec une autre, a fait irruption dans la mairie avec un pistolet mitrailleur.

Les faits : La dame FC, vivait avec le sieur M.D depuis les bancs d’école. Les deux personnes, après une très longue fréquentation, se sont chacun marié de son côté, mais ils continuèrent à se fréquenter en cachette. Ils sortaient fréquemment ensemble.

Lasse de cette vie de cachette, le couple atypique opte pour un divorce en commun chacun de son côté, afin de se retrouver pour fonder ensemble un foyer. Comme décidé, les deux tourterelles, chacun de son côté, engagèrent sa procédure de divorce. Entre temps, M.D cherche une concession où il fait loger sa future épouse FC.

M.D parvient, en un temps record, à concrétiser son divorcer d’avec son épouse ; quant à FC, faute de moyens, l’affaire continue à trainer.

Elle se tourne alors vers MD afin que ce dernier lui donne les moyens nécessaires à la matérialisation de son divorce. Ce dernier se confia à des amis qui le déconseillèrent au motif que s’il finançait le divorce de sa copine, il allait le regretter dans un futur très proche.

Alors le sieur M.D demanda à sa copine FC de se débrouiller à chercher les frais de la procédure, voir les honoraires de son avocat. La dame FC, se confie alors à une de ses connaissances qui accepte de financer le divorce. Entre temps, le monsieur qui accepté de financer le divorce de FC ne voulait plus s’arrêter là . L’homme veut maintenant entrer dans ses frais. Il commence alors à fréquenter dame FC.

Un soir, le sieur M.D et le bon samaritain ayant financé le divorce de FC se rencontrent chez la célèbre FC. Pris de jalousie, M.D claqua la porte et jure de ne plus jamais remettre les pieds chez FC. Dans la foulée, il s’amourache d’une autre jeune fille et engage en même temps le processus de mariage avec cette dernière. Ce mariage express a été fixé pour le dimanche 13 août 2017 à la mairie de Kalaban- Coura. Ayant appris la nouvelle par l’intermédiaire de l’une de ses amies, dame FC jure sur tous les cieux que ce mariage n’aura pas lieu, sinon qu’elle fera la peau soit à MD, soit à la future épouse.

En effet, le dimanche13 août, dès 7h 30, dame FC s’arme d’un pistolet mitrailleur et prend sa voiture, direction la mairie de Kalaban. Sur place, elle attend l’arrivée du maire, avant de l’informer qu’elle est là pour faire la peau à toute personne qui osera célébrer le mariage de MD avec qui que ce soit. Elle se dit aussi prête à canarder le couple si jamais le mariage est célébré.

Soudain elle dit ceci : « attendez moi monsieur le maire, je vais d’ailleurs chercher mon pistolet, pour que vous sachiez que je ne blague pas ; il y’aura mort d’homme aujourd’hui ».

Dépassé par ce qu’il a entendu et vu, l’officier d’état civil sort en catimini par la fenêtre, avant de rejoindre le commissariat du 11ème arrondissement, juste à côté. Il informe la police de la situation ubuesque avant de s’éclipser. Finalement, ce sont les éléments du 11ème arrondissement qui viendront à la rencontre de dame FC. Elle sera neutralisée, avant d’être conduite au frais derrière les barreaux, le temps qu’elle réfléchisse sur son acte et retrouvez son esprit. Entre temps M.D est sorti de la mairie avec son papier d’homme marié.

BB

