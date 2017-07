La sœur Kady s’est adressée au site « afriquefemme » pour témoigner de la situation inquiétante qu’elle vit depuis des années dans son foyer avec son mari et leur fille. En effet la jeune femme a découvert que son mari couche avec leur fille de 16 ans sur la recommandation d’un marabout à son mari, témoigne la victime.

« Je m’appelle Kady et je suis mariée depuis des années avec mon mari. Nos débuts ont été des années de galère et je l’ai soutenu comme je pouvais. Aujourd’hui, ça va chez lui, il voyage tout le temps et moi je reste au foyer à m’occuper des enfants. Mais je vis un véritable calvaire. J’ai découvert que mon mari couche avec notre première fille qui a seize ans et est en classe de troisième. La fille que nous avons tous les deux mis au monde.

Je trouve cela anormal, mais il est allé jusqu’à monter ma propre fille contre moi et celle-ci me dit que je suis jalouse d’elle, moi sa mère. Dans mon propre foyer, je suis devenue la risée de tout le monde. Mon mari prend notre fille, ils vont en week-end, en voyage… J’ai mal au cœur. Mais quand je parle, il me dit que c’est ce que son marabout lui a dit de faire et que je devrais accepter tout ça si je ne veux pas vivre dans la galère.

J’ai porté plainte contre lui pour ce qu’il fait avec la petite, mais quand on nous a convoqués à la police, il a dit qu’il ne m’aimait plus, que je le savais et que je racontais des bêtises pour le salir. J’ai peur, je voudrais quitter ce foyer, mais après toutes ces années, ces sacrifices est-ce une bonne idée ? Que faire ? Je précise que nous sommes musulmans ».

Après avoir écouté ces révélations foudroyantes de Kady, chers lecteurs nous attendons vos avis et suggestions.