Trois cassettes de munitions de pistolets mitrailleurs ! Voilà l’incroyable découverte faite le mardi 27 décembre dernier par des enfants qui jouaient dans les eaux sales qui séparent le quartier Hippodrome, non loin de l’école Nelson Mandéla à Banconi. Selon des témoins oculaires de cette découverte, les enfants ayant retrouvé ces cassettes de munitions ignoraient évidemment tous la dangerosité de leur contenu et ils avaient l’intention, au départ, de vendre ces cassettes métalliques au ferrailleur du coin. Il a fallu qu’un fin connaisseur de ces munitions les interpellent et informe aussitôt les limiers du commissariat 6ème arrondissement de Police. C’est ainsi qu’une équipe de ce commissariat, avec à sa tête le chef de la Brigade de recherches, Fousseyni Tangara dit Japon, dut se transporter sur les lieux pour en savoir davantage.

Une fois sur place, les policiers procèdent à la saisie des trois cassettes et vont, selon des sources sécuritaires, faire d’autres fouilles dans le marigot et mener aussi des enquêtes de voisinage. A en croire toujours la même source sécuritaire, chacune de ces cassettes comporte environ 440 balles soit au total 1 320 balles. En tout cas, les investigations auxquelles les limiers doivent s’atteler, c’est surtout pour savoir qui a caché ces trois cassettes dans le marigot et depuis quand ? Et aussi à quelles fins ces munitions étaient-elles destinées ? Une chose est sûre : ces munitions, faisant partie du matériel de guerre étaient vraisemblablement dans de mauvaises mains. En plus, ce n’est pas dans un marigot qu’on entrepose des cassettes de munitions. A première vue, on se rend vite compte que ces trois cassettes ont fait un bon bout de temps dans l’eau. Il nous revient également que la Brigade d’investigations judiciaires s’est aussitôt saisie du dossier. Les prochains jours nous édifieront davantage, notamment avec la suite de l’enquête. K.THERA