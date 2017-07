Une tentative de braquage contre le bureau de change et transfert Edimar à Médina coura en plein jour a coûté la vie à deux jeunes voleurs brûlés vifs par une foule en colère.

Deux jeunes voleurs ont tenté de braquer hier mardi le bureau de change Edimar, à proximité de « Soukouninkoura » aux environs de 11 heures. Munis de deux pistolets automatiques et de gaz lacrymogènes, les braqueurs ont réussi à extorquer une somme importante au gérant sous la menace de leurs armes. Malgré l’effet du gaz, le gérant (qui a décidé de garder l’anonymat) les a poursuivis dans leur fuite en moto en criant aux voleurs et est parvenu à faire tomber l’un des braqueurs et l’a maitrisé avec l’aide des populations. Une centaine de mètres après, son compagnon, qui conduisait la moto a été appréhendé par un autre groupe. Les deux malfaiteurs ont été traqués et brulés. .

Le gérant dit avoir récupéré une partie de son argent.

Informées, la police et la protection civile se sont rendues sur les lieux pour faire le constat avant que les corps ne soient débarrassés par les agents de la voirie. Une enquête est ouverte pour identifier les deux corps.

La police affirme avoir récupéré deux pistolets automatiques et deux chargeurs bien garnis. Aux dernières nouvelles, la moto qui leur a servi reste introuvable.

Y. C