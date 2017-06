Incroyable mais vrai, l’histoire qui suit a suscité pas mal de polémique au sein de la population de Kabala laquelle en est à se demander encore que diable a-t-il piqué ces mariés ?

Et pourtant dans ce mariage, aucune des deux parties c’est à dire, du côté des parents du nouveau marié et ceux de la nouvelle mariée n’affichait leur sentiment d’amertume comme si tout cela était correct.

Etaient-ils tous au courant de cet état de fait ?

Apparemment les parents de la nouvelle mariée qui devaient être au courant de cet état de fait, faisaient semblant de n’être au courant de rien. Ils n’ont nullement tenu compte du respect de la dignité humaine qui a tendance à se faire rare dans notre société. Alors que cette dignité humaine doit nous servir de valeur.

Ce qui s’est passé à Kabala à la périphérie de Bamako le Dimanche 07 mai dernier, est un véritable fait qui déprave les mœurs.

A Kabala, l’une des localités du cercle Kati, à la périphérie de la capitale, une nouvelle mariée accoucha la première nuit de leur mariage. D’après les témoins de l’insolite, après la journée de célébration bien remplie dudit mariage, comme se veut la tradition, le couple va être logé ensemble dans une chambre nuptiale pendant une semaine afin de se connaître davantage et mieux s’imprégner des rituels du mariage et apprendre, chemin faisant un certain nombre de devoirs conjugaux. Le couple Bakayoko n’ a pas fait exception à cette norme. Une fois dans la chambre nuptiale, le nouveau marié dans sa tentative de s’offrir la nouvelle mariée vit sa femme saignante aux environs de 21 heures. C’est ainsi que le nouveau marié lança urgemment appel à un de ses amis, accompagné de son frère pour transporter sa toute nouvelle mariée saignante dans une clinique plus proche. A la clinique, le médecin constata un cas de grossesse à terme de 9 mois. Et c’est ainsi que la même nuit, elle accoucha d’une fille. Et le nouveau-marié seul est resté dans la chambre nuptiale tandis-que la nouvelle mariée se reposait à la maternité avec son bébé. D’après notre source, le mari ne serait pas au courant de la grossesse de sa femme, car les deux personnes ne se sont jamais rapprochées si ce n’est le jour de leur mariage. Et que ce n’était qu’un mariage arrangé ? A qui le nouveau-né appartient? La même source nous précise que le père de dudit bébé, après avoir appris la nouvelle, aurait pris la tangente, par peur d’être interpellé. D’après les dernières nouvelles, la nouvelle mère serait chez son mari avec son bébé. Pourquoi le sieur Bakayoko accepte-t-il un tel cas étant donné que l’enfant ne l’appartient pas. Comme on le dit souvent : ” Le coeur a sa raison que la raison elle-même ignore”

Nouhoum Konaré