Le Mali est-il réellement sous le contrôle d’une autorité légale et compétente ? Cette question vaut son pesant d’or quand on sait que certains foulent aux pieds les règles les plus basiques qui régissent toute société juste pour arriver à leur fin. Le récit qui va suivre illustre les failles qui risquent de compromettre l’avenir de notre pays.

Ce vendredi 25 novembre 2016, aux environs de 9 heures du matin, trois pick-ups de la garde nationale du Mali escortant deux citernes en provenance du nord du pays ont focalisé l’attention des habitants de Sévaré à cause du ramdam dont ils ont suscité à leur arrivée au poste de la douane.

Lorsque les gabelous ont voulu intercepter deux citernes respectivement immatriculées AS-484-MD/AS-3719-MD transportant 9 000 litres d’essence et AS-4167-MD/AS-3675-MD contenant 32 000 litres de gas-oil, des éléments de la garde venus de Bamako pour les escorter se sont mis à rouspéter. Venant de Gao, ces deux engins à destination de Bamako appartiendraient à des opérateurs économiques de la capitale.

La tension était tellement vive que la douane régionale informa sa direction générale sise à Bamako ainsi que le gouverneur de Mopti, le Colonel Sidiki Samaké. Chacun d’eux a su jouer son rôle pour que les esprits qui avaient commencé à s’échauffer puissent se calmer car, les gardes avaient même essayé d’utiliser leurs armes. Finalement, la douane a ouvert un dossier contentieux les amendes et autres taxes dues ont été payées avant de permettre aux deux citernes de reprendre la route. D’autre part, à noter qu’en sus des sanctions annoncées, la hiérarchie militaire a promis que de tels actes ne se reproduiront plus.

En effet, profitant de la situation sécuritaire qui prévaut au nord de notre pays, certains porteurs d’uniforme ont pris du plaisir à escorter des marchandises moyennant une récompense. Cette pratique qui constitue un manque à gagner pour la douane donc pour le trésor public du Mali est passe de devenir banale. À preuve, raconte notre source, la scène qui s’est produite le 25 novembre 2016 n’était pas une première elle est la suite d’un long feuilleton qui a commencé depuis longtemps.

La garde contribue-t-elle à la fraude et à la concurrence déloyale ? La direction nationale du commerce et de la concurrence ainsi les ministères de la défense et de l’économie sont interpellés. Ils doivent sérieusement s’impliquer dans cette affaire dont les conséquences peuvent être graves, si un jour, elles se dégénèrent, entre porteurs d’uniforme et fameux soldats de l’économie.

Cheichna H Fofana