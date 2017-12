Un ministre se trouve aujourd’hui dans le collimateur d’une grande banque de la place qui lui réclame le remboursement d’un prêt. En effet, pour construire sa maison dans un quartier de la Commune VI, ce ministre a été obligé de contracter un prêt de près de plusieurs millions de Fcfa auprès de ladite banque. Depuis quelques mois, il a déménagé dans cette nouvelle maison mais a oublié qu’il doit encore de l’argent à la banque car il ne respecte plus ses engagements. Comme disait l’autre, les affaires sont les affaires et au niveau des banques, il n’y a pas de sentiment en matière d’argent. C’est pourquoi, la banque en question était obligée d’envoyer à notre ministre une lettre confidentielle de mise en demeure de s’acquitter de sa dette qui s’élève, selon nos informations, à plus de 40 millions de Fcfa. A défaut de pouvoir honorer ses engagements très rapidement, sa maison sera retirée et mise en vente aux enchères. Voilà pourquoi le Ministre est dans une grande panique depuis la réception de ce courrier qui l’empêche désormais de dormir. A.B.H

