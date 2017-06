Le samedi 10 juin, aux environs de 10 h, un individu sorti de nulle part, a semé la panique à l’Agence Orange Mali sise à Hamdallaye. L’individu, un jeune dont l’âge se situe entre 16 et 18 ans, s’est vigoureusement débattu contre les vigiles qui tentaient de le soumettre au contrôle corporel auquel tous les visiteurs sont astreints. Mais en quelques minutes l’individu a entrainé avec lui les deux vigiles en les trainant jusque dans l’enceinte de l’Agence, créant la panique et une peur bleu parmi les agents et au sein des usagers qui étaient nombreux sur le lieu ce jour. Avec une énergie déconcertante, l’intrus (visiblement un malade mental) a réussi à tenir en échec les vigiles et à courir jusqu’au fond de la grande salle où le personnel était concentré sur le boulot. Sur le champ, deux gardes assurant la sécurité des lieux, sont venus cherchés ce visiteur indélicat et qui demandait sans arrêt qu’on lui donne de l’argent, en promenant un regard affreux sur les agents et les clients surpris par la force avec laquelle cet individu a réussi à forcer la porte d’entrée. Même en présence des éléments de la garde, il tenta de s’opposer à son expulsion. Les jambes battant en l’air, il est pris de force et jeté dehors par les agents de la sécurité bien armés. Ce qui ramena le soulagement au sein de l’Agence où le travail a pu reprendre après quelques minutes d’interruption.

Papa Sow /Maliweb.net