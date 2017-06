Cette scène, à l’air d’une véritable fiction, s’est produite mercredi dernier aux environs de midi à l’aéroport international Modibo Kéïta. Elle a tout simplement créé une panique totale. En effet, un avion immatriculé TZ-DDG a eu des difficultés lors de son atterrissage. En d’autres termes, l’appareil a raté son atterrissage aux yeux de certains agents de la sécurité de l’aéroport. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Le pilote qui se trouvait seul dans cet avion a eu une petite blessure. Compte tenu de cet accident, la piste de l’aéroport a été momentanément fermée pour une bonne dizaine de minutes. Finalement, l’appareil qui a connu des dommages a été finalement dégagé de la piste. Selon nos informations, cet appareil servait pour des pluies provoquées en cette période de l’hivernage. C’est dire que d’autres dispositions doivent être prises pour que cette opération puisse se poursuivre. A.B.H

Vol de bétail à Bougouni

Hama Barry arrêté avec 20 moutons et chèvres

Le Commissaire du 13e arrondissement, Ibrahim Togola et ses hommes sont aujourd’hui spécialisés dans le démantèlement des réseaux de vol de bétail. Après celui du marché de bétail de Niamanan, il y a quelques semaines, où une personnalité de l’administration de Kidal était sommée de restituer son bœuf produit d’un vol, le 13ème Arrondissement vient de mettre fin aux agissements d’un voleur hors pair du nom Hama Barry. En effet, ce berger sans troupeau est spécialisé dans le vol de petits ruminants comme les moutons et les chèvres. Sa stratégie ? Il ne cesse de se promener en brousse. Et s’il arrive qu’il rencontre des animaux sans berger, il les ramasse et les conduit dans un marché à bétail pour les vendre. C’est ainsi qu’il a été interpellé le weekend dernier derrière Ouéléssébougou par la Brigade de Recherche du 13e arrondissement, après plusieurs plaintes et informations recueillies auprès de certains citoyens. Le voleur avait en sa possession 20 têtes (moutons et chèvres) qu’il avait volées à Bougouni. Hama Barry médite sur son sort avant de passer devant les juges.

A.B. HAÏDARA