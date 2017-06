Le Samedi 13 Mai 2017 aux environs de vingt heures, alors que Pélengana était enveloppé par une tempête de sable, un hurlement continu et saccadé se fit entendu. D’où pouvait provenir ce cri perçant se demandaient les gens sortis précipitamment de leurs maisons ? Puis un grand bruit de moto indiquant une chute. Quelle ne fut la surprise de voir qu’une jeune fille d’environ quatorze ans s’était mise à courir ça et là comme une écervelée ! Nous l’avions arrêtée et notre présence la rassura. Revenue à elle-même, elle narre les faits et nous nous sommes rendu compte que nous étions face à un rapt. Sa version est la suivante.

Elle avait été envoyée par sa patronne pour payer du lait caillé. Le vent de sable soufflant, deux jeunes à moto l’abordèrent et l’invitèrent à monter avec eux. Devant son refus, les deux jeunes la forcèrent et s’enfuirent avec elle. Comme elle criait fortement au secours et que les deux jeunes n’arrivaient pas à maîtriser la moto à cause de ses gesticulations, le conducteur paniqué perdit l’équilibre et la moto tomba. Alors les deux hommes l’ont abandonnée immédiatement pour ne pas se faire lyncher. Surtout qu’il s’agissait d’un tout petit carré obscur derrière la nouvelle gendarmerie. Selon les dires de la fille, les deux jeunes voulaient prendre la direction sud du goudron où semblait-il, leur envoyé les attendait.

Heureusement pour la fille. Encore un rite macabre évité !

Sophie Traoré