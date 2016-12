Welcome! Log into your account

C’est ainsi que dimanche dernier, le 18 décembre 2016, une rencontre d’information et de concertation s’est tenue sur ledit terrain. Elle a regroupé les jeunes du quartier, certains représentants de la société civile et un conseiller du chef du village en la personne de Tahirou Traoré.

La jeunesse pensant qu’il devrait occuper l’ancien espace du CSCOM a compris que cette fois ci, c’est tout le terrain qui était concerné. Donc plus d’espace pour jouer au ballon ou même pour faire d’autres activités. C’est ainsi qu’elle s’est révoltée et a demandé des comptes aux autorités communales et sécuritaires de Pelengana. Ils ont été entendus par le Commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie de Pelengana le 15 décembre dernier.

You are going to send email to