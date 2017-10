Tout comme certains policiers malintentionnés de Bamako, le commissaire Issa Kone de Dioila dicte sa loi à Banico.

Le pont d’entrée de Dioila est une véritable source minière pour le commissaire Koné. Notre cher commissaire semble oublier les missions de la police nationale qui consistent à protéger et leurs biens ainsi que de maintenir l’ordre public. Le commissaire Koné et sa bande sont devenus de nouveaux maîtres du cercle de Dioila où ils font et défont la loi. Les gros engins sont taxés à 25.000F CFA, les peul doivent payer 20.000F.CFA pour le passage de leurs troupeaux, les motocyclistes 1000F FCA à partir de 18 heures.

Les transporteurs de Fana ont décidé, il y a deux semaines, de ne plus arranger ce poste si toutefois leurs pièces sont au complet.

La semaine passée, un véhicule appartenant à Lamine Dembele dit Badian un opérateur économique non moins le président de la société civile de Fana, fut arrêté par la bande du commissaire Koné au poste de contrôle. Comme d’habitude, le chauffeur devait arranger le poste avec 25.000F FCA. Celui-ci refusa catégoriquement de payer quoique ça soit. Informé par sa bande, le commissaire Koné a fait venir le chauffeur et un passager pour les renfermer. Insultés et frappés par les policiers, les deux malheureux du jour ont perdu 900.000 F FCA et un téléphone portable. Après les interventions des autorités, les deux prisonniers ont été libérés. Voici le comportement des policiers de Dioila dont les députés sont au courant.

MC DIARRA FANA CDR

