Dans un pays où on ne sait plus entre la population et les travailleurs de l’Etat celui qui ignore le plus la loi, c’est toujours bonjour les dégâts.

Ce qui s’est passé au poste de péage de Manabougou, le jeudi 1er juin 2017, sur la route de Koulikoro, passe pour être une parfaite illustration. Un employé du péage et des agents de sécurité en sont les acteurs.

Le respect du péage est désormais une réalité dans notre pays. Face à n’importe quel poste de péage, les usagers observent les règles. Le poste de Manabougou est-il un exemple ?

Ce jour là, une altercation a éclaté entre un chauffeur de minibus et un agent du poste au sujet des frais à payer. Sur ces faits, les agents des forces de l’ordre, composés de policiers et gendarmes, ont intervenu. Ils ont tenté de faire entendre raison le chauffeur mais rien à faire. Le conducteur de mini bus reste dans sa colère noire.

Finalement, c’est un passager du véhicule en question qui a payé les frais de péage pour que la voiture puisse passer.

Avant de continuer sa route, le chauffeur, tout ragaillardi, déclare : ”Je ne paye pas le frais d’une route qui est en confection, ce n’est pas moi qui l’ai dit, ce sont les textes qui le disent. Appelez-moi là ou voulez, je ne payerai jamais”.

Quel jugement faites-vous de cet acte du chauffeur?

Nouhoum Konaré