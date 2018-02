Un homme dont les trois filles auraient été abusées par le docteur Larry Nassar, aux Etats-Unis, a tenté de l’attaquer, en plein procès.

Randall Margraves, Le père de trois jeunes filles qui auraient été agressées sexuellement par le docteur Larry Nassar, aux Etats-Unis, a craqué ce vendredi lors d’un procès à Charlotte, dans le Michigan.

Après avoir entendu les témoignages de deux de ses filles, en pleurs, l’homme a demandé, d’une voix calme à la présidente du tribunal :

“Madame, je voudrais vous demander : pouvez-vous, dans le cadre de ce procès, me laisser cinq minutes dans une pièce fermée, seul avec ce démon ?”. Alors que la juge répondait par la négative, le père de famille insiste : “Me donneriez-vous une minute alors ?”. Après une autre réponse négative, l’homme a marmonné “bon alors je vais devoir le faire”, avant de se ruer sur l’accusé.

Les policiers présents ont réussi à intercepter l’homme en colère et l’ont maîtrisé en douceur avant de le sortir de la salle.

La présidente du tribunal a ensuite demandé à toutes les personnes présentes de ne pas faire usage de la violence, indiquant que cela ne rendait pas service aux jeunes victimes, qui venaient témoigner, ni à la justice.

JUST IN: Father of three daughters who were all assaulted by Larry Nassar tries to tackle the disgraced doctor in court, after asking the judge to grant him “five minutes alone in a room with this demon” https://t.co/4VW6r844D0 https://t.co/H9VrhayRHT

— CNN (@CNN) 2 février 2018