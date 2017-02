Ce professeur de Caroline du Nord fait preuve d’un engagement envers ses élèves qui fait chaud au coeur.

Une vidéo fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux: elle montre Barry White Jr., professeur dans une école de la ville de Charlotte, accueillir ses 42 élèves un par un, avec une poignée de main personnalisée. Chaque élève a inventé son propre geste et le prof joue le jeu, tous les jours.Barry a 26 ans, de la motivation et de la bonne humeur à revendre. Il explique au magazine People: “Je serrais la main à une élève l’année passée qui n’était même pas dans ma classe, mais chaque jour, elle m’attendait le matin pour me serrer la main et j’ai pu voir quel pouvoir ça avait.” Un par un, les autres élèves sont venus vers lui pour mettre en place leurs propres salutations.

Depuis que Barry dit bonjour à ses élèves de la sorte, il les sent “plus investis”. “Je prends le temps pour faire cinq secondes de handshake avec chacun. Ils peuvent voir que je me soucie d’eux”.” Il se souvient facilement des gestes parce qu’il les réalise “chaque matin”.

Barry White raconte encore s’être inspiré du basketteur LeBron James pour mettre sa méthode au point. “J’avais vu LeBron James et les Cavaliers de Cleveland, ils avaient une poignée de main spéciale et ils étaient super unis. Je voulais amener ce concept et ce sentiment d’unité dans ma classe.” Mission réussie!

Par 7sur7.be/