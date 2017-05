Un bébé de 4 mois, répondant au nom de Kadiatou Camara, a été enlevé par une inconnue, le lundi 08 mai 2017, au marché de la gare des transports en commun, communément appelé le Rail da. Aucune trace de la voleuse d’enfant encore moins du bébé de quatre mois.

Kadiatou Camara est la fille à Boureima Camara, imprimeur, et de Aîssatou Dembélé, femme au foyer.

Selon les informations recueillies auprès du père de l’enfant, Aissata Dembélé, sa femme, venait directement de Ségou ce jour-là. Comme d’habitude, chaque fois qu’elle est à Bamako, elle se rendait au Rail da en compagnie de sa belle-mère (la mère de son mari), pour aller vendre quelques objets de cuisine. Le jour où le bébé disparaissait, la belle-mère n’était pas avec elle au marché bordant le Railda. Boureima Camara est formel, Aissatou sa femme était seule ce lundi au Rail da. Elle était là avec le bébé qui pleurait à chaude larme. C’est alors qu’une dame, d’apparence très généreuse, s’est approchée d’elle et à demander gentiment à Aissatou Dembélé de lui passer l’enfant, afin qu’elle s’en occupe, lui redonner le sourire et qu’elle-même puisse continuer à vaguer sereinement à ses occupations. Aissatou s’exécuta sans s’imaginer que ce geste allait être ce dont elle va le plus regretter.

En effet, quelques heures après avoir remis le bébé à la voisine, Aissatou se retourna pour demande à celle –ci de lui passer l’enfant pour qu’elle puisse téter quelques temps. Surprise ! Point de voisine, point de bébé. Tous les deux, ils ont disparu comme par magie.

Frénétiquement, Aissatou La mère de l’enfant, se mit à la recherche de la dame et de son bébé. Elle passe en revue tout le quartier de Bagadadji et environs. Mais rien à signaler.

Quand le père Boureima a été informé de l’enlèvement de son bébé, il a aussitôt alerté les commissariats de police du 1er et 3ème arrondissement de Bamako. Les recherches ont été aussitôt lancées mais encore rien jusqu’à présent.

Vêtue d’une petite robe, portant impression le drapeau des USA, le nourrisson a les yeux noirs et quelques cheveux châtains. Elle a été emmenée par une femme, inconnue. La mère de l’enfant se porte aujourd’hui très mal. Physiologiquement, elle a des soucis car ses deux seins sont si remplis qu’elle n’arrive plus à supporter, allant jusqu’à ne plus pouvoir travailler. Côté mental, elle est si affectée que ses parents et amis l’entourent si bien qu’elle avoir à supporter le dur coup de l’enlèvement de son bébé de 4 mois.

La femme qui aurait pris la fuite avec l’enfant est aujourd’hui recherche partout en ville Bamako. Pour toute information utile sur le bébé disparu, informez le commissariat le plus proche ou téléphonez au 75 18 06 06 ou 65 18 06 06.

Bamanan den (KOJUGU N°16)