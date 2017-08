Le jeudi 3 Ao√Ľt 2017 aux environs de 11h,¬† un gros v√©hicule citerne¬† en exc√®s de vitesse qui quittait Kati en partance vers Bamako a percut√© deux v√©hicules¬† ‚Äė‚ÄôSotrama‚Äô‚Äô venant en sens inverse, au niveau de Kati¬† Sananfara Kodjou. Les t√©moins de l‚Äôaccident soutiennent une panne de freinage du mastodonte roulant, comme cause de l‚Äôaccident. Un accident qui a¬† fait 51 victimes dont 5 morts.

A signaler que cette route et plus pr√©cis√©ment ce secteur¬† est le point¬† de beaucoup d‚Äôaccidents¬† mortels sur la route de Kati. Par mois, on peut y d√©nombrer au¬† moins une dizaine. D‚Äôaucuns soutiennent que cela s‚Äôexplique par deux facteurs. D‚Äôabord l‚Äôexigu√Įt√© de cette voie malgr√© une forte circulation des gros porteurs dans les deux sens et sa situation g√©ographique, caract√©ris√©e par une descente¬† faite en un tournant. En un mot, il reste √©vident que la pente est trop descendante et la courbure mal faite. ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Concernant l‚Äôaccident du jeudi 03 ao√Ľt, selon les t√©moignages recueillis sur place, il est¬† survenu en milieu de matin√©e, lorsque l‚Äôaffluence √©tait consid√©rable sur cette route. Il a √©t√© caus√© par un v√©hicule citerne rempli de carburant, en provenance du port de Dakar, qui a mal n√©goci√© le tournant sur sa gauche avant d‚Äôamener¬† dans sa folle course, sur son passage deux minibus ‚Äė‚ÄôSotrama‚Äô‚Äô tous remplis de passagers en provenance de Bamako et d‚Äôautres usagers de la route jusqu‚Äôau versant gauche de la route, o√Ļ se trouve une r√ītisserie (totalement endommag√©e). Sur les lieux de l‚Äôaccident on pouvait apercevoir de nombreux d√©g√Ęts, dont les carcasses des minibus d√©chiquet√©es et des taches de sang des victimes. Selon nos sources, le chauffeur du citerne reste toujours introuvable dans sa fuite.

Selon toujours nos sources c‚Äôest aux de¬† 11h50min que les premiers bless√©s de cet accidents ont √©t√© re√ßus aux services des urgences de l‚ÄôH√īpital de Kati. Au total, ce sont donc ¬†51 personnes qui ont √©t√© √©vacu√©es √† l‚ÄôH√īpital de Kati dont 5 morts ( un homme √Ęg√©, deux dames et deux petits¬† jumeaux dont leur naissance a √©t√© forc√©e sur le lieu de l‚Äôaccident). Pour le cas de morts, il est bien de pr√©ciser que¬†: deux ont rendu l‚Äô√Ęme sur le champ (un homme √Ęg√© et une femme enceinte avec ses deux jumeaux). Quant √† l‚Äôautre femme d√©c√©d√©e, on affirme qu‚Äôelle a rendu l‚Äô√Ęme¬† apr√®s son scanner √† l‚Äôh√īpital de Kati.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Parmi les bless√©s, on comptait des blessures¬† graves et des blessures l√©g√®res. Leur prise en charge fut effective gr√Ęce au concours des plus hautes autorit√©s qui ont assur√© les frais des premiers soins.

Ainsi, certains ont √©t√© op√©r√©s le m√™me jour, dont une dame qui avait une fracture au niveau du bassin. D‚Äôautres bless√©s ont √©t√© transf√©r√©s dans des services de sant√© adapt√©s √† leur prise en charge. Parmi eux trois ont √©t√© admis √† l‚Äôh√īpital Gabriel Tour√©.

Cependant, il faut noter que¬† l‚Äôadministration de l‚Äôh√īpital¬† de Kati (le DG, le DGA, le Chef des services des urgences‚Ķ) n‚Äôa m√©nag√© aucun effort¬† pour mobiliser leurs personnels dans la prise en charge rapide¬† des bless√©s. Les agents de sant√© qui √©taient de service au niveau du bloc op√©ratoire n‚Äôont pas ferm√© l‚ÄôŇďil le jour o√Ļ cet accident est survenu, ils ont travaill√© jusqu‚Äô√† 8h du matin. A-t-on appris au niveau de l‚ÄôH√īpital de Kati.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†A signaler que¬† dans le lot des bless√©s moins graves figurait une femme enceinte, qui a b√©n√©fici√© d‚Äôune √©chographie dont le¬† r√©sultat a montr√© que le b√©b√© n‚Äôa rien.

Après ce tragique accident, une seule question est sur toutes les lèvres à Kati : quand est ce que le pouvoir malien va doter la ville de Kati des infrastructures routières dignes de son statut de ville d’accueil ?

En attendant, des réunions de jeunes de cette ville se multiplient ces derniers jours pour poser des actes forts afin que les autorités maliennes, plus  particulièrement le ministère de l’Equipement et du désenclavement  prennent des mesures  par rapport aux dangers que causent cette route. Une route qui rapporte gros aux finances publiques mais qui tue chaque jour des honnêtes citoyens.

Maimouna Sidibé