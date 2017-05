A la descente de Koulouba, le chauffeur d’un camion militaire qui roulait à tombeau ouvert, a perdu, hier lundi, le contrôle de son véhicule, entre 12 heures et 13 heures, faisant cinq blessés dont un cas grave. Le véhicule de marque Véléra de couleur verte immatriculé 008915 AMA a percuté plusieurs véhicules et des motos sur son passage pour finir sa course au niveau des feux tricolores de l’Hôtel de ville du District de Bamako. Selon les témoins de l’accident, c’est le système de freinage du camion qui aurait lâché depuis à la descente de Koulouba pour percuter d’abord une charrette vers le Parc National. Cependant, compte tenu de la vitesse du véhicule, le chauffeur n’a pas pu maitriser son engin et a percuté plusieurs véhicules: une Mercedes 190 Taxi immatriculée S 1035 MD, une Mercedes 190 Ch appartenant à un officier militaire et deux motos Jakarta au niveau de la résidence de l’Ambassadeur de la France au Mali, une Toyota Land Cruiser BJ immatriculée Z 1685 MD et une Peugeot 405 Taxi immatriculée AY 0143 MD au niveau des feux tricolores de la Mairie du District de Bamako qui, à leur tour, ont percuté une Mercedes E 210 immatriculée AQ 7969 MD et une Toyota Avensis immatriculée AY 4661 MD.

Selon un agent de la protection civile qui a requis l’anonymat, cinq blessés ont été déjà transportés à l’Hôpital Gabriel Touré dont un cas grave. Le chauffeur de la BJ, Bakary Keïta, qui s’en est sorti saint et sauf témoigne que son véhicule qui appartient à Graphique Industrie était arrêté aux feux au moment de l’accident.

Moussa Dagnoko