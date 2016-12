Welcome! Log into your account

Evidemment le plan n’a pas fonctionné et le professeur ainsi qu’un des « kidnappeurs » ont été interpellés par la police. tandis qu’un avis de recherche a été lancé contre le second exécutant. La jeune fille traumatisée suit pour sa part un traitement chez un psychothérapeute. Le professeur inculpé pour enlèvement sera jugé prochainement.

L’amour peut faire faire des choses particulièrement stupides. En novembre 2015, un professeur russe de 60 ans a embauché pour 110.000 dollars deux faux kidnappeurs qui devaient simuler son enlèvement et celui d’une de ses élèves de 24 ans. Selon un communiqué publié ce mercredi par le Comité d’enquête de la ville de Vyborg (nord-est de la Russie ), le but était de délivrer la jeune fille dont il était tombé amoureux et d’ainsi passer pour son héros afin de la conquérir.

