La fête de ramadan a été célébrée avec faste dans la capitale malienne sauf dans le village de Sébécoro dans le cercle de Kita. Pour cause, une petite fille et l’agent de santé de ladite localité sont tombés dans un puits. Du coup, c’est un deuil qui a été célébré le jour de la fête.

L’histoire est pathétique et ça dénote combien l’être humain est à zéro pas de la mort. Elle démontre également la suprématie du tout puissant qui ne cesse de nous montrer qu’il peut nous arracher à l’affection de tous, et à tout moment. Nous sommes dans la sous-préfecture de Sébécoro, à 110 kilomètres de Bamako. Une petite fille, à peine 10 ans est allée dans la cour de l’agent de santé de la localité pour regarder la télé. En arrivant, l’agent de santé était en train de couper le jeun. Sans se rendre compte, la fille est tombée dans le puits qui se trouvait dans la cour de la maison. L’agent de santé ayant constaté cet état de fait s’est aussitôt précipité pour sauver la petite fille en se jetant dans le puits. Echec, car sa respiration fut aussitôt bloquée après qu’il ait crié plusieurs fois au secours. Une trentaine de minutes ont suffi pour que les deux personnes rendent l’âme. Ce fut alors la consternation dans tout le village, compte tenu du rôle important que l’agent de santé jouait dans le village. Il était d’une gentillesse hors du commun et aimait faire son travail qu’il a appris dès son bas âge, et dans le tas. Les cérémonies funéraires ont eu lieu le jour suivant qui était la fête, en présence d’une foule inconsolable. C’est dire que c’est un deuil que les habitants de cette localité ont célébré. Aux familles durement éprouvées, nous adressons les condoléances les plus attristées. Dormez en Paix !

