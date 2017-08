Ce jour samedi 15 Juillet 2017, alors que le village de Banankoro saluait les premières gouttes de pluie annonciatrices de l’hivernage et que là-bas certains égrenaient leur chapelet pour la grande prière à la mosquée, l’information tomba comme un coup de tonnerre. L’hippopotame venait de tuer deux pêcheurs après avoir renversé leur pirogue. Le troisième qui était parvenu à s’échapper de la gueule de l’animal s’enfuyait toujours tant qu’il pouvait. La nouvelle s’envola très vite et ce fut un branle-bas général au niveau de tous les villages riverains du fleuve : Dougoukouna, Sebougou, Ségou, M’Pèba, Banankoro et autres. Les pêcheurs et les bozos pourtant maitres des eaux ne s’aventuraient plus, les lavandières vidèrent le quai de Ségou, les piroguiers avaient accroché leurs pirogues et leurs perches. Les activités s’étaient ralenties surtout qu’au niveau de Sébougou, les hippopotames s’étaient illustrées par de terribles menaces. Les autorités politiques et administratives mises au courant du sinistre ont pris attache avec les chasseurs par l’intermédiaire de la direction régionale des eaux et forets. Aubaine pour ses maitres de la brousse. Eux qui sont en panne de gibier n’attendaient que cette occasion pour mettre hors d’état de nuire les deux hippopotames les plus dangereuses. Ce qui fait vite fait parce qu’ils en ont le secret. Une foule de curieux étaient là pour voir le corps des deux mastodontes. Certains les maudissaient pour le crime qu’ils ont commis.

Sophie Traoré