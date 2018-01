Les sites de vente en ligne sont régulièrement épinglés par les internautes pour des photos jugées problématiques. Après la polémique sur le déguisement “Anne Frank” ou le T-Shirt Zara rappelant l”Holocauste, c’est au tour d’H&M d’être pointé du doigt pour une publicité jugée “raciste”.

Sur son site, la marque suédoise a mis en vente une gamme pour enfants inspirée des animaux de la jungle. Parmi les modèles, un sweatshirt affublé de l’inscription “le singe le plus cool de la jungle”. Problème : le jeune mannequin qui porte le vêtement est noir.

Plusieurs internautes dénoncent une mise en scène raciste, faisant le parallèle avec un autre vêtement de la collection, un pull orange marqué de l’inscription “Expert en survie”, et porté par un enfant blanc. “Je vous laisse deviner qui incarne l’animal et qui incarne l’explorateur chez H&M” indique une utilisatrice de Twitter :

La polémique est partie d’un tweet de l’influente blogueuse britannique Stephanie Yeboah, qui a repéré le vêtement :

“Je suis extrêmement dégoûtée. Quel était le processus de réflexion derrière cela, H&M?”

Whose idea was it at @hm to have this little sweet black boy wear a jumper that says ‘coolest monkey in the jungle’?

I mean. What. pic.twitter.com/6AJfMdQS4L

— Stephanie Yeboah (@NerdAboutTown) January 7, 2018