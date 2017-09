Une dame travaillait dans une usine de distribution de viande. Un jour, quand elle a terminĂ© son horaire de travail, elle est entrĂ©e dans la chambre froide (congĂ©lateur) pour inspecter quelque chose, mais dans un moment de malheur, la porte s’est refermĂ©e et elle a Ă©tĂ© enfermĂ©e Ă l’intĂ©rieur sans aucune aide en vue. Bien qu’elle crie et frappe de toutes ses forces, ses cris ne sont pas entendus, personne ne peut l’entendre.

La plupart des travailleurs Ă©taient dĂ©jĂ partis, et Ă l’extĂ©rieur de la chambre froide, il est impossible d’entendre ce qu’il se passait Ă l’intĂ©rieur. Cinq heures plus tard, alors qu’elle Ă©tait au bord de la mort, le gardien de sĂ©curitĂ© de l’usine a finalement ouvert la porte. Elle a Ă©tĂ© miraculeusement sauvĂ©e de mourir ce jour-lĂ .

Quand elle a demandĂ© au gardien de sĂ©curitĂ© comment il Ă©tait venu pour ouvrir la porte, ce qui n’Ă©tait pas sa routine de travail habituelle, c’Ă©tait son explication : «Je travaille dans cette usine depuis 35 ans. Des centaines de travailleurs entrent et sortent tous les jours, mais vous ĂŞtes l’un des rares qui me saluent le matin et me disent au revoir tous les soirs quand ils partent après le travail. Beaucoup me traitent comme si je suis invisible. Aujourd’hui, quand vous ĂŞtes arrivĂ©e, comme toujours, vous m’avez saluĂ© de votre façon simple : «Bonjour».

Mais ce soir, après les heures de travail, j’ai remarquĂ© curieusement que je n’avais pas entendu votre «Au revoir, Ă demain». Par consĂ©quent, j’ai dĂ©cidĂ© de vĂ©rifier autour de l’usine. J’ai espĂ©rĂ© votre «salut» et «au revoir» tous les jours parce qu’ils me rappellent que je suis aussi quelqu’un. Pour n’avoir pas entendu votre au revoir aujourd’hui, je savais que quelque chose s’Ă©tait passĂ©. C’est pourquoi je vous cherchais partout.

La leçon de morale pour mĂ©diter : soyez humble, aimez et respectez ceux qui vous entourent. Essayez d’avoir un impact sur les gens qui traversent votre chemin tous les jours, vous ne savez jamais ce que demain apportera. Laissez cette histoire ĂŞtre une inspiration. Partageons-la pour inspirer les autres. Quelqu’un a partagĂ© cela pour m’inspirer et j’ai Ă©tĂ© grandement inspirĂ© par cette histoire… Prenez le temps et pensez Ă valoriser les nettoyeurs, les chauffeurs, les femmes de mĂ©nage chez vous.

Hamed HAMADA