Saisie de 5 millions de dollars en faux billets, des faux cachets du Dg de la Douane et du Procureur général, des fausses plaques, des tenues douanières et policières

Suite à une plainte d’un Algérien dans une affaire d’escroquerie portant sur 50 000 dollars US, soit 30 millions Fcfa, le Camp 1 de la gendarmerie a mis la main, le 26 janvier dernier, sur l’un des cerveaux de ce réseau de malfaiteurs. Il s’appelle Ould Mohamed Mahamoud Omar. Ce réseau est en fait une famille de gangsters, puisque le père d’Ould Mohamed est fortement recherché par les gendarmes.

Décidément, le Camp 1 de la gendarmerie est au cœur de la lutte contre le grand banditisme dans la capitale. En effet, les éléments du Commandant Adama Mariko sont très sollicités à cause des nombreuses plaintes déposées par des citoyens.

C’est ainsi que le Camp 1 vient de frapper un grand coup avec le démantèlement d’un réseau international d’escroquerie. C’est une véritable bande de gangsters dirigée par Ould Mohamed Mahamoud Oumar et son père. Malheureusement, personne ne sait aujourd’hui la nationalité exacte de ces deux grands escrocs, puisqu’ils disposent de passeports algériens, libanais, libyens, maliens … C’est suite à une plainte déposée par un Algérien que le Commandant Adama Mariko a pris le dossier en main. En fait, cet Algérien a été escroqué par deux bandits, à savoir Bassam et Mahamoud à l’Aéroport international Bamako-Sénou, dans une affaire d’achat d’un produit de pierre précieuse. Pour ce faire, le réseau dispose d’un magasin au niveau du fret à l’aéroport. Et les deux escrocs se font passer comme des officiers de police ou même des douaniers. Usant de cette usurpation de fonctions, ils lui ont soutiré la somme de 50 000 dollars US, soit 30 millions Fcfa. Heureusement que la victime a eu l’intelligence de photographier le passeport de Bassam et filmé une partie de leur conversation avec son téléphone.

Ces pièces à conviction ont permis aux éléments du Camp 1 de la gendarmerie de mener leur enquête, avec l’aide d’un agent du fret au niveau de l’Aéroport Modibo Kéïta, interpellé pour les besoins des investigations. De maquis en maquis, ils sont parvenus finalement à localiser les escrocs au niveau de la boite de nuit Ibiza. Ce jour-là, les bandits se trouvaient dans deux grosses voitures portant des macarons de l’Assemblée nationale, comme s’ils étaient des députés. Finalement, les éléments du Camp 1 ont suivi les deux véhicules jusqu’à leur destination finale : une grande villa sise à Kalaban où ils étaient hébergés ces malfaiteurs. Après avoir identifié le domicile, l’opération de descente a été ensuite planifiée pour mettre la main sur ces bandits de grand chemin. Dans un premier temps, six personnes ont été interpellées dont l’un des cerveaux de la bande du nom de Ould Mohamed Mahamoud Oumar. Après enquête, trois personnes ont été finalement libérées.

Au cours de cette opération, plusieurs objets ont été saisis : 5 millions de faux dollars US, soit 3 milliards de Fcfa, une soixantaine de téléphones portables de toutes marques, des fausses plaques d’immatriculation, des tenues de la Douane et de la Police, des macarons de l’Assemblée nationale. S’y ajoutent plusieurs faux cachets parmi lesquels ceux du directeur général de la Douane et du Procureur général de la République et de grosses voitures.

En tout cas, le nommé Ould Mohamed Mahamoud Omar, après avoir reconnu les faits, dira que son père est le véritable chef de file de cette organisation criminelle.

Avant de préciser qu’il se trouve actuellement en Egypte pour des soins médicaux car il souffrirait d’insuffisance rénale. En d’autres termes, il serait sous dialyse, selon les déclarations faites par son fils devant les enquêteurs. Le hic est que cette hypothèse n’a pas convaincu les éléments du Camp 1 qui ne sont pas crédules. Raison pour laquelle les enquêtes se poursuivent afin de mettre la main sur tous les membres de ce réseau très dangereux.

A.B. HAÏDARA