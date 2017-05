De nos jours, au lieu de valablement servir pour des besoins de communication et d’affaire, nul ne doute que nombreuses personnes ont transformé le téléphone portable en un véritable outil de mensonge. Et pour cause…quelques histoires récentes liées aux mensonges à partir du téléphone portable peuvent faire réfléchir plus d’un…

De Kayes à Ménaka en passant par toutes les autres localités du Mali, le constat fait apparaître des cas de mensonges entre couples mariés, hommes d’affaire, transporteurs et chauffeurs, copains et copines, etc.

Voici une histoire toute fraîche qui s’est passée à l’intérieur d’un gros quartier de Bamako, entre le sieur D.D et sa femme A.D le 22 mai dernier.

« Le déplacement du Président IBK à Ségou est passé par là »

Sachant que son mari D.D traverse quelques périodes de vache maigre en ces temps-ci, A.D, à chaque fois que l’occasion se présente à elle, n’hésite pas un instant à mettre sa beauté en jeu. Ce jour du 22 mai 2017, D.D a dû quitter la maison très tôt pour aller à la recherche de quoi en vue de subvenir au besoin quotidien de la famille, n’ayant pu mettre la main sur quelque chose, il téléphonait à sa femme « Allo A.D tu es où ? Au lieu de répondre à la question de son mari A.D à son tour lui posa une question, mais chéri où-es-tu ?

D.D lui répondit, je suis venu chercher mon argent à l’intérieur de Banconi et A.D de dire à son mari, chéri quant à moi, la présidente de l’association dont je suis membre, vient de m’inviter à Ségou pour les aider à préparer la venue du président IBK dans la région. D.D de demander à son épouse A.D, mais tu es à Ségou pour combien de jours, A.D lui répondit pour quatre jours.

Malheur pour AD son époux DD n’était pas loin du domicile de son amant. Pour AD le fait de dire à son mari qu’elle est invitée à Ségou pour quatre jours, celui-ci n’allait pas soupçonner d’elle. Mais à sa surprise générale, quant elle sortie pour aller à la douche, elle apercevait un visage qui ressemblait à celui de son mari D.D, mais sans en faire une préoccupation, elle continuait son chemin et son mari accosté quelque part lui téléphonait A.D où es-tu ?

Elle répondit à son mari, je suis à Ségou et celui-ci lui dit ah oui…tu es vraiment à Ségou mais ce n’est pas le domicile de S.S. et ainsi A.D fut prise en flagrant délit. Sans rien lui dire, DD retournait à la maison tout en se confiant au bon Dieu…Quant AD a été prise dans son propre jeu, son séjour au lieu de quatre jours n’a duré qu’un demi-jour. De retour à la maison, elle ne pouvait regarder son mari face à face. Mais D.D avec le temps qui court a préféré ne rien reprocher à sa femme.

Eh oui vous avez compris, des cas comme celui de D.D et A.D sont nombreux, et, c’est la magie du téléphone portable qui est à la base de tous ces scénarios.

Djénéba MAÏGA