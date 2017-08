Un présumé auteur de la tentative d’assassinat du Chroniqueur «Madou Ka Journal» a été arrêté dans la nuit du mardi dernier. Il a juré de se venger de l’enquêteur Papa Mamby Keïta au moment de son interpellation à domicile. Ce dernier se trouve en ce moment sur les traces d’un mystérieux marabout présumé complice.

Il répond au nom d’Oumar Kourechi et est bien connu des archives de la police pour être cité dans de nombreux cas d’agression avec arme à feu.

L’enquête a été menée par l’Inspecteur Divisionnaire Papa Mamby Keïta plus connu sous le surnom de «l’Epervier du Mandé» de la Brigade d’Investigation judiciaire (BIJ). Toutes les pistes ont mené vers le suspect en question. Il s’agit d’abord de la géolocalisation qui a permis de déceler son passage plusieurs fois entre les quartiers Boulkassombougou et Djelibougou la nuit de la tentative d’assassinat et sur le sillage de la victime.

Aussi, le suspect a un passé très sulfureux. Il est cité dans l’assassinat du policier Boubacar Camara en 2014 à Quinzambougou et dans plusieurs cas de vol et d’agression à main armée. Multirécidiviste, il est. Par ailleurs, sa sœur ainée a été aperçue à «l’Hôpital du Mali» le lendemain de l’admission de Madou et près de la salle où était interné ce dernier. Interrogée, elle a soutenu qu’elle avait amené là son enfant souffrant d’asthme. Une autre enquête est ouverte sur ce registre.

Au regard de tous ces éléments troublants, une équipe de la BIJ appuyée par une vingtaine d’éléments de la Brigade Anti criminalité (BAC) a donc fait irruption chez lui à domicile au quartier Bagadadji dans la nuit du mardi dernier. Le suspect a ainsi été arrêté. Une fouille de sa maison a permis de retrouver un pistolet de fabrication artisanale. Les analystes balistiques sont en cours afin de faire le lien entre l’arme en question et la balle extraite du corps de la victime.

Sur les lieux, se trouvait un marabout qui est parvenu à se faufiler et disparaître. Sa présence ici intrigue les enquêteurs. Est-il le commanditaire de la tentative d’assassinat pour qui sait qu’une fatwa a été lancée dans certaines mosquées contre les présumés injures à l’endroit des religieux ? En tout cas, le mystérieux marabout est vivement recherché.

Des menaces de mort contre Papa Mamby Keïta

Au moment de son arrestation, le suspect a professé de graves menaces à l’endroit de l’Inspecteur Divisionnaire Papa Mamby Keïta, aussi bien devant la vingtaine de policiers que ses parents. «Je mettrai fin à ta vie et à celle de ta famille même étant en prison. J’en ai les moyens matériels et humains» a-t-il lancé à l’endroit du policier en question et devant témoins.

Une fulmination ou une réelle menace ? Pour qui connait le suspect, ses propos doivent être pris très au sérieux. Faut-il rappeler que l’homme est cité dans l’exécution d’un policier du commissariat du 3ème Arrondissement en 2014 ainsi que dans plusieurs autres cas d’agression à main armée ?

En tout état de cause, les enquêtes se poursuivent en vue de retrouver d’éventuelles complices et les véritables mobiles de la tentative d’assassinat du chroniqueur.

A suivre

Sadio Dembélé