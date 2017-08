Celine Dookhran, 19 ans, a été kidnappée, violée puis égorgée par deux hommes. La piste du crime d’honneur familial est évoquée. L’opinion publique est sous le choc en Grande-Bretagne.

C’est un fait divers qui fait les choux gras de la presse britannique. Le corps de Celine Dookhran, 19 ans, a été retrouvé dans le congélateur d’un appartement du quartier de Kingston à Londres, le 18 juillet. Une autre femme, dont la gorge a été entaillée, avait alerté la police depuis un hôpital.

D’après le procureur Binita Roscoe, les deux femmes ont été attaquées par des hommes cagoulés munis d’un taser. Elles ont ensuite été enveloppées dans des draps puis amenées dans l’appartement londonien où elles ont toutes deux été violées et égorgées.

Un crime d’honneur familial?

La piste du crime d’honneur familial est évoquée dans ce drame. Celine Dookhran, d’origine indienne, aurait été assassinée parce qu’elle projetait de se marier avec un Arabe. Une idée inconcevable pour la famille de la victime.

“Sa figure et sa bouche étaient recouvertes de ruban adhésif. Ses mains étaient attachées avec un câble et ses pieds noués avec une corde, il est probable qu’une chaussette ait été placée dans sa bouche. Elle dit l’avoir entendu hurler dans la douche avant qu’elle ne soit égorgée tout en étant attachée”, a rapporté Binita Roscoe, citant les propos de la survivante.

Hommages

Les hommages à Celine Dookhran se sont multipliés sur les réseaux sociaux. “RIP Celine. Une âme tellement belle, tellement intelligente”, a écrit un internaute sur Facebook. “Cela m’a vraiment affectée, je suis choquée et dégoûtée”, a déploré une autre jeune femme sur Twitter.

Selon The Independent, Mujahid Arshid (33 ans) et Vincent Tappu (28 ans) ont été interpellés et inculpés pour kidnapping, viol, meurtre et tentative de meurtre.

