Welcome! Log into your account

Selon Sirantou, lorsque le marabout lui avait confié cette mission elle a tout de suite songé à Maman Coulibaly qui répond à ces critères. Alertée, la police vint arrêter Sirantou et Maman. Aux dernières nouvelles, Sirantou serait libérée et le marabout reste introuvable. Une autre source soutient que Maman aurait perçu une somme en échange d’une quantité de sang qu’elle aurait déjà donnée à Sirantou.

Ébahie du propos tenu par Sirantou, Maman lui dit de l’attendre le temps pour elle d’aller prendre son téléphone. Quand elle entra dans la chambre, elle expliqua le problème à ses deux parents. Ces derniers sortirent immédiatement pour aller arrêter Sirantou qui voulait fuir. Celle-ci, à son tour, expliqua qu’elle était envoyée par un marabout pour chercher une quantité de sang et de sperme d’une fille de teint clair ayant une bouche à la fente large, contre une somme de trois millions FCFA. Elle précisa que deux millions étaient destinés à elle Maman et qu’un million à donner à Sirantou.

Le vendredi 16 décembre 2016, Sirantou vint demander à Maman fille aînée du chef de famille Coulibaly pour qu’elle l’accompagne quelque part. Où allons-nous ? lui demanda Maman. Sirantou lui répondit : «Nous allons chez un grand marabout, tu auras un million et moi j’en aurai deux. Ce n’est pas difficile, tu donnes un peu de ton sang et ton sperme pour avoir les sous».

You are going to send email to