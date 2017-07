Cela s’est produit, le lundi 3 juillet 2017 dans un village bambara appelé Fabassira non loin de Koulikoro. Ce jour, selon les témoignages recueillis sur place, un groupe d’enfants partis à la cueillette des mangues se sont dirigés vers le verger de Madou Diarra, imam de la localité. Cela sans imaginer le mystère (si l’on pouvait dire ainsi) qui les attendait. Car, selon toujours les mêmes témoignages, au sein de ce groupe d’enfants, un adolescent âgé de 12ans, du nom Abdou Coulibaly est tombé sur une mangue pas comme les autres. Ce fruit vert avait toute la forme d’une tête humaine (voir l’image ci-dessus) : un front bien moulé, deux yeux écartelés, un nez jonché sur une bouche fermée. D’aucuns diront que cela est bien normal, compte tenu des différentes formes qu’une mangue peut prendre, mais ce qui sort de l’ordinaire est que le jeune Abdou Coulibaly a juré avoir entendu un son venant de son fruit cueilli, de ne « pas manger cette mangue ».

Le jeune garçon pris de peur a amené la mangue à la maison pour la montrer à ses parents qui, aussi à leur tour, ont informé leurs proches. Petit à petit et de bouche à oreille, la nouvelle de cette mystérieuse découverte fera le tour du village et de ses localités avoisinantes ; une information qui sera sujette à de nombreuses interprétations, des plus banales aux plus sérieuses. Mais ce qui reste évident est que personne n’a osé prendre son couteau pour éplucher ce fruit mystérieux, histoire de vérifier son goût.

« On contient sa mort comme le fruit son noyau » disait un écrivain.

Par Fatoumata Coulibaly (stagiaire)