Elle demanda alors à MS de lui prêter sa moto en le confiant son sac et tout ce qu’il contient. L’homme n’ayant pas apprécié cet acte et redoutant le pire, MS suggéra qu’ils (lui et Bintou) partent ensemble. Ayant compris le coup, il fini par prendre de l’avance. Il profita du moment pendant lequel Bintou se douchait pour aller prendre sa moto au parking et s’enfuir sans arrêt.

Pour convaincre MS davantage, elle sortit dans son sac 50 000 F en billets neufs en se faisant passer pour la fille d’un ancien ministre. Un enseignant n’est pas un crétin pour gober ce genre de propos de surcroit proférés par une prostituée. Des instants passés, Bintou fit sonner son téléphone et semblât répondre à un appel. Après la conversation simulée, elle fit croire à MS qu’elle venait d’être appelée par sa copine et qu’elle devrait aller la chercher.

Si le plus vieux métier du monde constitue une source de revenus, de nos jours, nos sœurs qui le pratiquent font aussi du banditisme. C’est le cas de Bintou qui voulait voler la moto de MS, un enseignant qui déjoua sa stratégie en se montrant plus futé qu’elle.

