– Plusieurs cadres de la Douane dont Alima Drabo, Mamadou Sarro, Makan Dembélé, Cheick Kéïta, Nouhoum Camara…

Ils sont au total 2 104 fonctionnaires et agents contractuels appelés à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2018. Il s’agit des fonctionnaires des catégories A, B2, B1, C et des agents contractuels. Parmi les partants, figurent plusieurs cadres de l’administration douanière.

Le directeur national de la Fonction publique, Amadou Fabé, vient de publier la liste des fonctionnaires et des agents contractuels de l’Administration atteints par la limite d’âge de la Fonction publique. Ces cadres sont appelés à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2018. Il s’agit des fonctionnaires des catégories A,B2, B1, C et des agents contractuels.

S’agissant de la catégorie A, ils sont au nombre de 703 fonctionnaires issus de différents domaines. Il s’agit des administrateurs civils, des Inspecteurs des services économiques, des Conseillers des affaires étrangères, des Ingénieurs des constructions civiles, des ingénieurs des eaux et forêts, des Inspecteurs des Douanes.

S’agissant des administrateurs civils, plusieurs cadres qui ont servi le pays dans la loyauté y figurent dont plusieurs gouverneurs de régions. Il s’agit, entre autres, de l’actuel gouverneur de Ségou, Georges Togo, de l’ancien gouverneur du district de Bamako, Ibrahim Féfé Koné, de l’actuel secrétaire général du ministère de l’Administration territoire, Allaye Tiéssougué. Sans oublier l’ancien gouverneur de Sikasso, Mahamadou Diaby. Le président de la Section des comptes de la Cour Suprême, Kloussama Goïta, qui vient de remettre officiellement son rapport au président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, doit également faire valoir ses droits à la retraite. S’agissant des Conseillers des affaires étrangères, l’ancien ministre Moctar Ouane partira aussi à la retraite.

En ce qui concerne les Inspecteurs des Douanes, ils sont au total 16 hauts cadres de l’administration douanière appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. Parmi lesquels figurent le directeur des Enquêtes, Mamadou Sarro, la directrice régionale de Koulikoro, Mme Alima Drabo, le directeur du contrôle interne, Soriba Sidibé, le directeur de l’information, Makan Dembélé, la directrice adjointe de la Direction régionale du district de Bamako, Hawa Diarra.

L’ex-directeur général de la Douane, Cheick Kéïta (il est actuellement à la Délégation générale des Maliens de l’Extérieur) et l’ex-directeur général adjoint de la Douane, Nouhoum Camara, font partie des partants.

S’agissant de la catégorie B2, c’est le plus grand nombre des partants à la retraite cette année. Ils sont au total 937 agents issus de différents domaines. Il s’agit de secrétaires d’administration, techniciens des constructions civiles, contrôleurs des douanes, techniciens des eaux et forêts, maitres de l’enseignement fondamental, contrôleurs des finances, ingénieurs de l’industrie et des mines, techniciens de l’informatique, instructeurs de la jeunesse et des sports, techniciens supérieurs de santé, contrôleurs du Trésor, contrôleurs des services économiques, techniciens supérieurs de l’action sociale, techniciens de l’agriculture et génie rural. Sans oublier des techniciens des arts et de la culture.

Les catégories BA et C concernent respectivement 160 agents et 91 agents dans différents domaines tels que des contrôleurs des services économiques, des secrétaires des affaires étrangères, techniciens des constructions civiles, contrôleurs des douanes, contrôleurs des finances, contrôleurs des impôts, techniciens de l’industrie et des mines, techniciens de la météorologie, techniciens de santé, contrôleurs du trésor, agents techniques agriculture et génie rural, agents techniques des constructions civiles, agents de constatation des douanes, agents techniques des eaux et forêts, maitres auxiliaires de l’enseignement secondaire, agents techniques de l’élevage, secrétaires de greffes et parquets.

Ils sont 213 agents contractuels partants à la retraite parmi lesquels figurent des agents de la Présidence de la République, de la Primature, de l’Assemblée nationale, du Conseil économique social et culturel ainsi que plusieurs départements ministériels….

A.B. HAÏDARA