Selon la liste préétablie par le directeur national de la Fonction publique et du Personnel, Amadou Fabé, 2104 fonctionnaires et agents contractuels de l’Administration sont atteints par la limite d’âge de la Fonction publique. Du coup, ils sont appelés à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2018. Il s’agit des fonctionnaires des catégories A, B2, B1, C et des agents contractuels.

Nous nous intéressons cette semaine à certaines catégories, notamment la catégorie A et certains agents contractuels, qui vont partir à compter du 31 décembre 2017. Dans la catégorie administrateur civil, on peut citer, Kaman Kané (Gouverneur de Mopti) Mme Kadiatou Founè Maïga (première femme nommée préfet du Mali. Elle a servi à Bla puis à Koulikoro) Adama Traoré (secrétaire général de la Grande chancellerie du Mali) Ouénégué Diarra (directeur de Cabinet du gouverneur de Koulikoro)….

S’agissant des Conseillers des Affaires étrangères, Alnamoun Baba Lamine Kéïta (actuel directeur adjoint du Centre des études stratégiques et ancien Ambassadeur) Oumar Daou (secrétaire général du ministère des Affaires étrangères) sont appelés à faire valoir leurs droits à la retraite.

Parlant des Inspecteurs des services économiques, Harouna Niang (ancien Président directeur-général du Pmu-Mali), Drissa Coulibaly (ancien Ambassadeur du Mali au Burkina Faso) Modibo Kéïta (actuel directeur général du Commerce et de la Concurrence) Mme Niamoto Ba (ancien ministre de l’Economie et des finances) et Alassane Bocoum (Ex-directeur national du Développement social) font partie des partants. En plus de Kléssigué A. Sanogo (directeur national du Patrimoine culturel) Mme Haïdara Aminata Sy (ancien secrétaire général du ministère de la Culture et actuelle directrice de l’Action culturelle) Mamadou Demba Sissoko (directeur national de la Bibliothèque nationale). S’agissant des agents contractuels, l’actuel conseiller de communication à l’Ambassade du Mali à Paris, Tidiane Djimé Diallo et l’ex-directeur de Cabinet de la Présidence sous Alpha Oumar Konaré, Mamadou Madera Diallo, devront aussi décrocher.

A.B. HAÏDARA