Le gouvernement du Mali, dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes vient de lancer un concours direct de recrutement dans la fonction publique d’Etat conformément aux arrêtés interministériels N° 2017-0706/MTFP-MEF-SG du 22 mars 2017, N°2017-1903/MTFP-MEF-SG du 14 juin 2017 et N°2017-2967MTFP-MEF-SG du 08 septembre 2017 en République du Mali. Pour ce concours, 814 postes sont à pourvoir. L’information a été donnée dans un communiqué par le Ministère du Travail et de la Fonction Publique.

Dans ce communiqué, il est indiqué que conformément aux arrêtés interministériels N° 2017-0706/MTFP-MEF-SG du 22 mars 2017, N°2017-1903/MTFP-MEF-SG du 14 juin 2017 et N°2017-2967MTFP-MEF-SG du 08 septembre 2017, sont ouverts les concours directs de recrutement dans la fonction publique d’Etat de 814 agents dont les emplois à pourvoir sont déterminés comme suit : Cadre de l’Administration Générale : 26 Attachés d’Administration de Catégorie « B1 » ; Cadre de l’Action Sociale :8 Administrateurs de l’Action Sociale de Catégorie « A » et 10 Techniciens Supérieurs de Catégorie « B2 » ; Cadre des Arts et de la Culture : 8 Techniciens des Arts et de la Culture de Catégorie « B2 », Cadre de l’Agriculture et du Génie Rural : 27 Ingénieurs de l’Agriculture et du Génie Rural de Catégorie « A », 38 Techniciens de l’Agriculture et du Génie Rural de Catégorie « B2 » et 81 Agents Techniques de l’Agriculture de Catégorie « C ».

Pour les cadres de l’Industrie et des Mines : 6 Ingénieurs de Catégorie « A » et 35 Techniciens de l’Industrie et des Mines de Catégorie « B1 » ; Cadre des Services Economiques : 10 Contrôleurs des Services Economiques de Catégorie « B2 » et 50 Adjoints des Services Economiques de Catégorie « B1 » ; Cadre des Affaires Etrangères : 1 Traducteur Interprète de Catégorie « A ») ; Cadre de la Statistique : 5 Ingénieurs de la Statistique de Catégorie « A» ;

Cadre des Eaux et Forêts :5 Ingénieurs des Eaux et Forêts de Catégorie « A », 10 Techniciens des Eaux et Forêts de Catégorie « B2 » et 35 Agents Techniques des Eaux et Forêts de Catégorie « C » ; Cadre de l’Elevage : 17 Vétérinaires et Ingénieurs de l’Elevage de Catégorie « A », 24 Techniciens de l’Elevage de Catégorie « B2 » et 68 Agents Techniques de l’Elevage de Catégorie « C ».

Quatre postes de journalistes-réalisateurs à pourvoir

Pour les Cadres de l’Informatique, le nombre de postes prévu est de : 6 Ingénieurs Informaticiens de Catégorie « A » et 12 Techniciens de l’Informatique de Catégorie «B2» ; Cadre de l’Information et de l’Audiovisuel : 4 Journalistes/Réalisateurs de Catégorie « A ». Il est prévu pour ce concours, 221 postes de Médecins, Pharmaciens et Odonto-stomatologues de Catégorie « A », 2 Ingénieurs Sanitaires de Catégorie « A », 36 Assistants Médicaux de Catégorie « A », 45 Techniciens Supérieurs de Santé de Catégorie « B2 » et enfin 24 Techniciens de Santé de Catégorie « B1 ».

Toute personne désirant faire acte de candidature doit être de nationalité malienne, jouir de ses droits civiques, être de bonne moralité, être âgée au 31 décembre 2017 de 18 ans au moins et de 32 ans au plus pour la catégorie C, 40 ans au plus pour la catégorie A et 35 ans au plus pour les catégories B1 et B2. La personne doit également être détentrice d’un diplôme national ou étranger de niveau équivalent, donnant accès à l’une des catégories de la Fonction Publique dans les corps et spécialités concernés.

Les dossiers composés des pièces suivantes : une fiche de candidature à renseigner et timbrée à 200 FCFA, une copie certifiée conforme du diplôme ou une attestation, un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif, une copie certifiée conforme de la lettre d’équivalence du diplôme étranger, un certificat médical attestant le handicap pour les candidats en situation de handicap, doivent être déposés au Centre National des Concours de la Fonction Publique au plus tard le 17 octobre à 16 heures.

A noter également que conformément à l’arrêté interministériel n°2017-2966/MTFP-MEF-SG du 08 septembre 2017, sont ouverts les concours professionnels d’avancement de catégories dans la Fonction Publique d’Etat (Exercice budgétaire 2017) dont les emplois à pourvoir par corps sont déterminés comme suit : 20 Secrétaires d’Administration, 10 Techniciens des Constructions Civiles « B2 », Techniciens de l’Industrie et des Mines « B2 » 10, 6 Contrôleurs du Travail et de la Sécurité Sociale « B2 », 16 .Contrôleurs des Finances « B2 » etc.

Moussa Sékou Diaby