Les agents contractuels de l’Etat dont l’intégration à la fonction publique est bloquée ont organisé un congrès le samedi 01 Juillet 2017 à la maison de la presse afin d’informer les maliens sur les inlassables problèmes auxquels ils sont confrontés. Ils réclament leur intégration à la fonction publique de l’Etat.

Selon Abou Traoré, le président du collectif des agents contractuels de l’Etat des années 2011-2012, ils sont confrontés à des multiples problèmes dont la loi N°02011/P-RM du 10 février 2011 qui reste le seul obstacle a leur intégration à la fonction publique. Il a mis en relief les différentes démarches entamées par le collectif auprès des autorités coutumières, des chefs religieux afin de plaider leur cause. « Conscient de tous les problèmes auxquels le gouvernement est confronté, nous le sollicitons à défaut de l’intégration dans un délai raisonnable à la fonction publique, la promptitude de notre régularisation administrative en vue de bénéficier des emplois et salaires conformes à nos diplômes et qualifications contrairement aux cinquante un mille Francs CFA (51 000 FCFA) que nous percevons mensuellement actuellement malgré nos Masters, Maitrises, BT , CAP, DEF etc. », a noté le président du collectif Traoré. Il a salué l’accompagnement des ministres Amadou Goita qui est leur parrain ainsi que ses homologues de la Fonction Publique Mme Diarra Racky Talla et Maouloud Ben Kattra de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Le Collectif demande au président de la République IBK de bien vouloir les venir en aide durant cette période sombre de leur parcours professionnel. « Nous n’allons pas engager un bras de fer contre l’Etat. Nous avons organisé cette rencontre afin d’attirer l’attention du gouvernement sur nos problèmes. Nous souhaitons une issue heureuse à notre problème ».

Moussa Samba Diallo