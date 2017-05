La première session ordinaire du Haut conseil des collectivités (HCC) se tient du 02 au 31 mai 2017. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée au sein de l’institution en présence de Diarra Raky Talla, ministre du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations avec les Institutions, représentant le Premier ministre, et l’honorable Mamadou Satigui Diakité, président du Haut conseil des collectivités (HCC). Plusieurs membres du gouvernement et présidents d’institutions étaient également présents.

Durant un mois, les conseillers nationaux vont examiner plusieurs projets de textes soumis par le gouvernement «pour avis». Ils procèderont également au renouvellement du bureau de l’institution.

Dans son intervention, le président du Haut conseil des collectivités, Mamadou Satigui Diakité, a rappelé les faits majeurs qui ont marqué le premier semestre de 2017. Parmi ces faits, il a cité la kyrielle de crises, grèves, revendications catégorielles. Il s’est réjoui du dénouement heureux à la récente grève dans le secteur de la santé, de l’action sociale et la promotion de la famille.

Pour M. Diakité, le Hcc apprécie la main tendue du président de la République à tous les antagonistes. «Visiblement, le Mali a plus que jamais besoin aujourd’hui d’une convergence de bonne volonté, d’un esprit constructif, anticipatif et partagé par tous, d’une grande tolérance et d’une objective analyse de la situation dans un climat serein. Cela constitue un véritable challenge que nous devons tous relever (Etat, Partis politiques et Société Civile). Ainsi, nous saluons, dans le même ordre d’idée, la signature du protocole d’accord entre la Femafoot et le Collectif des ligues et clubs majoritaires (CLCM)», a-t-il déclaré.

Selon l’honorable Mamadou Satigui Diakité, cette session se tient à un moment où la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d’Alger, connaît une réelle avancée : «En témoignent la mise en place des autorités intérimaires dans toutes les régions septentrionales, l’installation du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC), l’effectivité des patrouilles mixtes, la bonne tenue des élections communales et celle de la conférence d’entente nationale qui, comme l’a souhaité le président de la République, a été une véritable rencontre inclusive».

Quant au bilan du Hcc, son président a laissé entendre que depuis l’installation du Hcc, le 05 avril 2002 à nos jours, l’institution use d’une méthodologie pédagogique centrée sur un planning de ses activités et l’adoption de ses plans d’action stratégiques : «Toutes choses qui dotent notre institution de capacités et de compétences internes et externes qui font d’elle, au besoin, une actrice incontournable de la décentralisation». Selon lui, ces compétences lui permettent aussi de contribuer judicieusement à l’amélioration des conditions d’exercice de la libre administration des collectivités territoriales ; à la création d’un environnement propice au développement local et régional et à l’amélioration de la qualité de la vie des citoyens à l’intérieur des collectivités.

Au titre des activités menées par le bureau du Haut conseil des collectivités, l’honorable Diakité a cité les nombreuses audiences accordées à des personnalités nationales et étrangères, des missions à l’intérieur et à l’extérieur du pays et la délocalisation de la journée du 05 avril à Koulikoro sous le thème :«les rôles et responsabilités des élus en matière de maîtrise d’ouvrage du développement régional et local et dans l’exercice des fonctions de police judiciaire et de police administrative».

À en croire le président Diakité, son institution a également contribué aux opérations de mise en place des autorités intérimaires conformément à sa mission constitutionnelle, de donner son avis motivé sur toute politique de développement local et régional et de faire des propositions.

M. Diakité a aussi lancé un appel à un esprit de patriotisme et de solidarité de la part des opérateurs économiques, des producteurs, des transformateurs et des distributeurs afin que le prix des denrées de première nécessité reste stable et abordable pour le bonheur des consommateurs.

Wassolo