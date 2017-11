Afin de pallier le manque d’enseignants au niveau de l’enseignement supérieur, le gouvernement du Mali a décidé de lancer un concours de recrutement de 326 assistants de l’enseignement supérieur. Le concours a eu lieu le 21 mai dernier, et cinq mois après, les résultats se font toujours attendre. Pendant ce temps, les candidats ont déjà perdu patience et même espoir à cause des rumeurs qui circulent par rapport à une magouille en cours autour de ces résultats. Comme c’est le cas d’ailleurs à chaque concours.

Ils sont nombreux, les jeunes enseignants vacataires ou diplômés en Master 2 ou DEA, à participer à ce concours, dans l’espoir de devenir fonctionnaire d’Etat pour le compte de l’enseignement supérieur. L’organisation de ce concours avait été accueillie avec joie par les candidats qui remplissaient les conditions. Surtout à cause du nombre de postes à pourvoir, qui est de 326. Ledit concours a bel et bien eu lieu le 21 mai dernier.

Malheureusement, cinq mois après ce concours, les résultats n’ont toujours pas été publiés. Et les candidats commencent à ne plus croire aux autorités. Ce qui est grave, c’est qu’ils ont appris que les résultats sont prêts depuis quelques mois et n’attendaient que la signature du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour être publiés.

« Nous avons délégué certains candidats pour qu’ils se renseignent sur les résultats pour nous au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Là-bas on a fait savoir que les résultats sont prêts et n’attendent plus que la signature du ministre », nous a confié un enseignant vacataire ayant pris part à ce concours. Un de ses collègues d’ajouter : « Nous avons rencontré certains professeurs ayant pris part à la correction des copies. Ils nous ont fait savoir qu’ils ont fini avec leur travail il y’a près de trois mois ».

D’autres sources proches du Ministère nous ont aussi confirmé que la non- publication des résultats de ce concours est liée au manque de signature du ministre qui ne l’a pas encore fait. Et notre source de se demander pourquoi elle fait trainer autant ces résultats. « Nous avons appris qu’il y’a de la magouille en cours autour de ces résultats pour glisser les noms de certaines personnes proches du pouvoir. Alors que le secteur de l’enseignement est un secteur où les gens ne doivent être recrutés que par leur compétence. Car le développement de tout pays est lié à la qualité de l’enseignement que reçoivent les enfants », a déploré un des candidats que nous avons rencontré. Avant d’inviter le ministre Samaké Migan Assétou Founè à signer les résultats le plus vite possible afin qu’ils puissent être enfin publiés en fonction du mérite des candidats.

« Le secteur de l’enseignement est comme celui de la santé. On ne doit pas faire des recrutements par affinité ou appartenance politique. Car, tôt ou tard, les failles des personnes recrutées seront découvertes et mises à nu », a-t-il prévenu. Selon lui, « Au niveau de l’enseignement, le premier jury d’un enseignant, ce sont ses élèves. Quand on maitrise sa matière, les élèves ou étudiantes le diront et si c’est le contraire, ils le feront savoir aussi. Donc toute personne qui est recrutée sans compétence dans ce secteur s’expose à l’humiliation ».

A noter que c’est en application de l’arrêté interministériel N°2017-0694/MESRS du 21 mars 2017 que le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a lancé le 30 mars par le communiqué N° 2017-0000010/MESRS-SG, ce concours direct de recrutement de 326 assistants de l’enseignement supérieur dont 133 postes sont à pouvoir sur titre et 193 par voie de concours.

Affaire à suivre

Yacouba Dembélé

