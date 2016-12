La modernisation de l’administration publique malienne est au centre d’un symposium organisé par le ministère du Travail et de la Fonction, chargé des Relations avec les institutions.

Du 22 au 23 décembre 2016 se tient à Bamako le symposium national sur la modernisation de l’administration publique au Mali. Il regroupe les experts nationaux et internationaux sur la question. La cérémonie d’ouverture des travaux a eu lieu hier jeudi sous la présidence du chef dudit département, Mme Diarra Raky Talla, en présence du directeur général du Centre africain de formation et de recherches administratives pour le développement (Cafrad).

Ce symposium manifeste la volonté des autorités maliennes à mettre en place une administration rénovée et de qualité au service de la population. Cette volonté nécessite un certain nombre d’exigences. “L’administration doit être au service des usagers par sa proximité, sa simplicité, sa disponibilité, sa célérité, la lisibilité et l’efficacité de son action”, a souligné le ministre du Travail et de la Fonction publique.

Malgré les réformes déjà engagées dans le domaine, la nécessité d’aller encore plus loin est proposée par le nouveau Programme de développement institutionnel (PDI, 2e génération). Il s’agit, selon le ministre Raky Talla, de créer les conditions de modernisation de l’administration, du développement de la culture de résultats et de consolidation de la confiance entre l’administration et les usagers.

Cette volonté nécessitera, selon elle, un changement important au niveau de l’administration tels que les misions, les procédures et outils de travail, l’allocation et la gestion des ressources humaines, le renforcement des capacités, la mutation des valeurs.

Cette initiative du gouvernement vise à améliorer la performance institutionnelle de l’administration publique et la qualité de services des services délivrés aux citoyens.

Le Cafrad, à travers son directeur général, Stéphane Monney Mouandjo, a salué cette volonté de modernisation de l’administration malienne engagée par le gouvernement et assuré son soutien. Il a rappelé au gouvernement que la modernisation de l’administration doit reposer sur la connaissance de soi, de son pays, de ses cultures intrinsèques, mais aussi et surtout sur l’engagement constant et permanent au service d’un idéal avec lequel on se conforme. Elle est, selon lui, l’expression d’une ouverture à un monde mondialisé.

Youssouf Coulibaly