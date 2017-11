Deux jeunes professeurs ont décroché leurs agrégats au 18e concours d’agrégation du Cames tenu du 6 au 15 novembre à Yaoundé. Il s’agit du Pr. Zakari Yaou Kaka et le Pr. Mamadou Lamine Dembélé tous de l’université de Bamako.

Les deux récipiendaires ont été accueillis ce jeudi 16 novembre à l’Aéroport du Président Modibo Kéita avec tous les honneurs par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, Assétou Founé Samaké et du corps professoral de la Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG).

Pr. Zakari Yaou Kaka est professeur à la Faculté des sciences économiques et de gestion et le Pr. Mamadou Lamine Dembélé enseigne à la Faculté des droits privés (Fdpri). Ils ont reçu leurs agrégats à la suite de la proclamation du jury du Cames au Cameroun. Une fierté et une première dans les Sciences économiques et de Gestion pour ce qui concerne le cas du premier récipiendaire en l’occurrence Pr. Zakari Yaou Kaka.

Le concours s’est déroulé du 6 au 15 novembre à Yaoundé. Le jury a reconnu le talent des deux jeunes professeurs dont le Pr. Zakari Yaou Kaka est le tout premier agrégé de l’histoire du Mali dans le domaine des Sciences économiques et de Gestion. Pour magnifier cet exploit, la FSEG a organisé à son honneur une cérémonie symbolique pour le féliciter et l’encourager à persévérer dans ce sens pour le bonheur de l’Enseignement supérieur. Les étudiants ont profité l’occasion pour lui décerner un «Ciwara», signe de reconnaissance du travail bien fait.

Ancien du lycée technique de Bamako, Zakari Yaou Kaka, est un ancien leader estudiantin de la Faculté des sciences juridiques et économiques (FSJE) d’où il sort avec une maîtrise en 2006. Il obtient une bourse d’études pour le DEA dans le cadre du Programme de formation des formateurs à l’UCAD où il sortit major de sa promotion en 2010. Il intégra l’Enseignement supérieur en 2011, où il est affecté à la FSEG. Inscrit en thèse à Dakar, il obtient son doctorat en 2014 en Sciences de gestion avec la mention très honorable avec félicitation du jury. En 2015, il est nommé coordinateur adjoint du Master recherche en sciences de gestion, poste qu’il occupa avec dévouement et bravoure. Il devient maître-assistant du Cames lors des CTS de 2016 tenu ici à Bamako. Le lundi 13 novembre 2017, il est déclaré premier agrégé en sciences de gestion du Mali où son nom restera gravé dans les annales de l’histoire du Mali en générale et de l’Enseignement supérieur en particulier

Zoumana Coulibaly

