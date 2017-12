Susciter l’adoption de stratégies nationales pour la mise en œuvre des politiques de la CEDEAO à travers le plaidoyer, tel est l’objectif d’un atelier de formation organisé du lundi 19 au mardi 20 décembre à l’hôtel colibris par L’ONG Mali Folk Center en collaboration avec l’agence pour les énergies renouvelables.

Les changements climatiques, les énergies renouvelables et l’économie verte étaient au centre de cet atelier à l’intention des membres de la coalition pour une campagne de plaidoyer efficace en faveur des énergies renouvelables. Placé sous le thème « mieux outiller les membres de la coalition pour un plaidoyer efficace en faveur des énergies renouvelables », la rencontre a réuni une trentaine de participants autour de la table en vue d’un plaidoyer auprès des décideurs et de la population.

Sous la présidence du Dr Souleymane Berthé, directeur général de l’AER Mali, de Ibrahim Togola, président de MFC Nyetaa et de Abdoulaye Cissoko de l’AMADER en plus du directeur du GERES ( groupe énergie renouvelables environnement et solidarité)de l’Afrique de l’ouest, Gregoire Galy et du directeur exécutif de Mali-folkecenter Nyetaa, Ousmane Ouattara et les acteurs de la société civile, les travaux des deux jours d’atelier sur la campagne de plaidoyer sur les énergies renouvelables, ont été lancés.

Des travaux qui ont débouché sur d’échanges fructueux ayant trait : à la gestion des déchets technologique en fin de vie ; au prix de l’électricité en milieu rural et urbain ; à la promotion des emplois verts ; à l’entrepreneuriat des jeunes ainsi que la restitution des résultats de la COP23.

De ces échanges il ressort la lenteur de l’application des recommandations issues de la COP23, la non maîtrise des textes en matière de la protection de l’environnement sans oublier l’insuffisance d’utilisation des énergies renouvelables.

Des insuffisances que l’ONG Mali Folk Center et ses partenaires notamment l’agence pour les énergies renouvelables cherchent à combler à travers des sessions de formation des OSC tel que cet atelier de deux jours.

Par ailleurs il faut souligner que les activités de la coalition ACE- WA sont structurées autour de l’élaboration de documents stratégique, les séances de renforcement de capacité, et les campagnes de plaidoyer.

SANOGO

