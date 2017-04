La cérémonie de sortie de la 22ème promotion du centre de formation professionnelle Maridiè Niaré a eu lieu le samedi 22 avril 2017, dans le pavillon de sports du stade du 26 mars. Ladite promotion qui compte 58 étudiants, dont deux hommes, a été baptisée, « Promotion Makan Moussa Sissoko », ancien ministre de la formation professionnelle. La marraine de la cérémonie était Mme Sidibé Dédoué.

Il faut noter que le Centre Maridiè Niaré, est un centre de formation en coupe, couture et stylisme. Elle est implantée à Bamako dans les quartiers de Faladié, Boulkassoumbougou et à Ségou.

Créé depuis 1992, ce centre a formé plus de 1000 étudiants à travers ses différentes branches.

Dans son allocution, Makan Mussa Sissoko dira que de nos jours ce centre contribue à la réduction de la pauvreté et lutte contre le chômage des jeunes. Il ajouta que le rôle joué par ce centre n’est plus à démontrer, car s’habiller est le premier besoin de l’homme et il s’est demandé à savoir qui peut sortir de chez lui sans être habillé ou même bien habillé. Les sortants du centre ont le devoir d’habiller à travers leur talent les 15 millions de maliens. Pour cela, il les a conseillés à se réunir en GIE pour plus d’efficacité. Il a enfin offert trois machines à coudre aux 3 premiers de la promotion.

Dans un témoignage Mme la marraine a félicité la direction du centre pour son souci pour le bien être des employés. « Le centre Maridiè Nairé est l’un des rares centres qui se préoccupent de la cotisation régulière de ses employés au niveau de l’INPS », a-t-elle témoigné.

B BOUARE