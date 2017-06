Du 30 mai au 1er juin, l’association Aba Roli a organisé un atelier de formation en plaidoyer et lobbying à l’intention des organisations de la société civile (OSC) partenaires. C’était à la Maison du partenariat.

Pour lutter contre l’esclavage par ascendance et le travail forcé des enfants au Mali, l’Association du barreau américain (Aba Roli) a initié un projet pour la lutte contre l’esclavage.

“Cette initiative se veut ĂŞtre une opportunitĂ© pour les victimes de l’esclavage par ascendance et du travail forcĂ© des enfants dans un contexte post crise. Un environnement oĂą les dĂ©fis des violations des droits de l’Homme sont extraordinaires”, a prĂ©cisĂ© Almahady CissĂ©, coordonnateur national de l’association.

Ainsi, pour faire face aux défis liés à la protection des droits des victimes de l’esclavage par ascendance et du travail forcé des enfants, Aba Roli a prévu une série de formations thématiques sur le plaidoyer menées par les organisations de la société civile (OSC).

Cet engagement doit se traduire par une réforme législative abordant les questions de l’esclavage par ascendance et le travail forcé des enfants à travers des foras nationaux et régionaux. D’où l’atelier de formation en plaidoyer lobbying à l’intention des OSC partenaires d’Aba Roli.

Cette formation de trois jours (du 30 mai au 1er juin) a rĂ©uni Ă la Maison du partenariat une vingtaine de personnes venant des organisations comme l’AJM, l’Odef, le Temedt, MJDS. Des reprĂ©sentants du ministère des Droits de l’Homme et le ministère de Promotion de la femme, de l’Enfant et de la famille ont Ă©galement pris part audit atelier. “Cette formation visait Ă aider les participants Ă maĂ®triser les notions et techniques de plaidoyer, la stratĂ©gie de plaidoyer/lobbying”.

“Cet atelier vise le renforcement des capacitĂ©s des organisations partenaires d’Aba Roli et de la Coalition malienne sur les techniques de plaidoyer… Notre ambition est de permettre aux participants de comprendre le plaidoyer et lobbying, s’approprier les techniques et stratĂ©gies de plaidoyer ; construire un message de plaidoyer ; suivre et Ă©valuer une action de plaidoyer et Ă©laborer le draft du plan de stratĂ©gies pour la coalition”, a prĂ©cisĂ© M. CissĂ©.

Bien que l’esclavage soit officiellement aboli au Mali, il reste toujours d’actualité tout comme le travail forcé des enfants. Deux pratiques attentatoires à la dignité humaine et à l’individu dans ses droits et libertés les plus fondamentaux et les plus élémentaires à la qualité de l’être humain.

Face aux difficultés qu’ont les victimes de l’esclavage par ascendance et le travail forcé des enfants à se faire entendre, des organisations de la société civile et de défense des droits de l’Homme ont lancé une coalition nationale pour mener un plaidoyer fort de haut niveau.

Afin que l’Etat puisse adopter des réformes sur l’esclavage par ascendance au Mali et prendre des mesures pour une application stricte des instruments d’interdiction et de répression du travail forcé des enfants, souvent perceptibles dans les communautés où existe l’esclavage.

Ces organisations peuvent désormais compter sur le soutien d’Aba Roli pour l’atteinte de leurs objectifs.

Aïssata Bâ

