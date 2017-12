Plan International Mali en collaboration avec certaines Institutions de la République et ses ONG partenaires, a organisé du 21 au 22 décembre 2017 à l’hôtel DIAMis à Banankoro- Sénou dans la région de Koulikoro, un atelier portant sur la sécurité dans les écoles et universités en période de conflits armés.

Informer et convaincre les conseillers techniques des départements ministériels chargés de porter le projet d’approbation de la déclaration relative à la sécurité dans les écoles devant le gouvernement et inciter à sa signature, étaient les objectifs de cette rencontre initiée par Plan International Mali avec les conseillers techniques des ministères des Affaires Étrangères, de l’Éducation nationale, de la promotion de la femme, de l’ enfant et de la famille, ceux de la communication , de la Justice et de la Défense en plus des Ong partenaires à citer : la Minusma, l’ Unicef, Save the Children, Catholic Relief Services.

Pour le représentant de la directrice pays de Plan-international Mali, Mamadou Kéïta, cet atelier constitue également un cadre pour actualiser le plan d’action commun du cluster Éducation pour la coordination des interventions des acteurs et l’amélioration du rapportage sur les lignes directrices de la déclaration.

En effet comme rappelé par Mamadou Kéïta, la protection des écoles contre les attaques et l’utilisation militaire constitue une préoccupation majeure à laquelle sont confrontés les pays du Sahel depuis 2012. Et le Mali, touché par différentes crises armées et leurs conséquences d’insécurité, connait la fermeture de nombreuses écoles primaires au centre et au nord.

Une situation qui prive les enfants de leur droit fondamental à l’éducation et les exposent à d’autres risques de violations d’autres droits comme évoqué par la représentante de l’Unicef Sharmila Pillal dans son intervention.

Avant d’ajouter « la déclaration sur la sécurité dans les écoles est un engagement politique intergouvernemental qui a été ouvert à l’approbation des pays lors de la tenue d’une conférence internationale à Osio, en Norvège, le 28 mai 2015. C’est une initiative concrète pour réduire l’impact des conflits sur l’éducation »

Aussi la déclaration sur la sécurité des écoles vient en appui aux résolutions des Nations Unies et autres instruments juridique internationaux des droits de l’homme et du droit humanitaire. A ce jour 71 pays ont déjà endossé cette déclaration selon la représentant de l’Unicef.

A travers cette rencontre avec les institutions, Plan International Mali et ses partenaires, espère avoir l’adhésion du Mali à ladite déclaration en vue de protéger les écoles, les enseignants ainsi que les élèves en période de conflit armé tout comme en temps de paix.

Une requête qui serait sans nul doute adoptée à en croire le représentant du ministère de l’Éducation nationale, Amidou Maïga. Qui assure que son département mettra tout en œuvre pour engager le gouvernement dans un proche avenir.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

