La direction des informations et des relations publiques des Armées a procédé à la remise de diplômes de 29 stagiaires formés en outil informatique et en administration de site web. C’étaient en présence directeur de la DIRPA, le colonel Diarran Koné, des sous directeurs, du représentant du chef d’état Major général des armés, le 16 juin 2017.

Pendant 2 semaines, 19 stagiaires ont été formés en bureautique et 10 en administration du Web ils ont appris comment faire la saisie d’un texte, la création d’une feuille de calcul, le traitement d’un texte, l’étude d’un site etc. chaque élément formé est désormais capable de mettre les articles en ligne. Un exercice de simulation a eu lieu de la part des stagiaires pour montrer que cette formation avait sa raison d’être. Les stagiaires ont apprécié l’effort du directeur de la DIRPA et se sont engagés à mettre en pratique les connaissances acquises. Le directeur pour sa part a remercié la société Oxadel. Selon lui, former les hommes, c’est renforcer leur combativité « nous allons nous mobilisés pour imprimer le changement a laissé entendre le colonel Diarra Koné. Selon lui, la DIRPA veut être la source par laquelle les forces armées, puissent se projeter d’une façon positive. Il a rappelé les contraintes qu’ils subissent et a demandé à chaque stagiaire de s’engager pour changer les choses. Il a remercié le chef d’Etat major général des armées, son représentant lui-même, le colonel Moriba Koné, la direction de la DCSA, sans lesquels cette formation n’aurait pas lieu.

Fakara Faïnké