Le gouvernorat du district de Bamako avec l’appui technique de l’Agence de Développement Régional (ADR) a organisé, du 18 au 20 avril 2017 un atelier de formation des agents des services régionaux du district de Bamako en gestion des ressources humaines et processus d’élaboration, d’exécution et de suivi budgétaire. C’était sur le thème : « la gestion des ressources humaines ». La cérémonie d’ouverture était présidée par le contrôleur général Aminata Kane, gouverneur du district de Bamako. Elle avait à ses côtés, M. Mahamoudou Wadidiè, Directeur général de l’ADR.

Ont également pris part à cette importante formation les cadres des Directions régionales de l’Agriculture, de la pêche, des Eaux et Forêts, de l’Assainissement, de l’Energie, de l’Hydraulique, de la Culture, de l’Artisanat, de la Santé, des Routes DB, du Trésor, du contrôle financier, du Budget, du Travail DB, du tourisme et de l’Hôtellerie DB, des services Vétérinaires, des domaines et du cadastre, du commerce et de la concurrence, des productions et industries animales, de l’Urbanisme et de l’Habitat et du Développement de l’Economie solidaire de Bamako. A cela s’ajoute, la mairie du district de Bamako, les académies d’enseignement des rives gauche et droite et l’antenne régionale du fonds d’appui à la formation professionnelle.

L’objectif de cet atelier est d’améliorer les capacités techniques des services régionaux du District de Bamako en Gestion des Ressources Humaines (GRH). Trente directions régionales ont pris part à ce séminaire. Pendant trois jours, les participants ont été outillés en GRH et sur le processus d’élaboration, d’exécution et de suivi budgétaire.

Dans son mot de bienvenue, M. Mahamoudou Wadidiè a rappelé l’assistance de la nécessité de renforcer les régions et le district de Bamako. C’est pour cela que l’Etat a créé les Agences de Développement Régional à travers l’ordonnance 2015 -017 P-RM du 17 avril 2015. Elles ont pour mission d’assister les Collectivités Territoriales (CT) dans la maitrise d’ouvrage du développement régional et local.

Il a poursuivi en ajoutant que le renforcement du rôle de la région et/ou du district de Bamako dans la cohérence, la coordination des activités économiques des CT passe aussi par l’accompagnement des services publics de l’Etat. Pour que les services publics soient préparés pour accompagner les collectivités Territoriales dans le processus de la déconcentration, il faut du renforcement technique dans plusieurs domaines et plus spécifiquement la Gestion des ressources Humaines (GRH). C’est pourquoi, dit-il, sur demande du gouvernorat du district de Bamako, l’Agence de Développement Régional de Bamako (ADR) a organisé cet atelier de formation des agents de l’Etat sur la GRH conformément aux recommandations faites lors de la tenue de l’atelier d’harmonisation dans le cadre de la réunion ordinaire du Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Appuis au Développement.

Quant au gouverneur, le contrôleur général Aminata Kane, elle a demandé aux participants d’intégrer désormais cette formation dans leur vie professionnelle. .

Mamadou DOLO

