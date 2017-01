Sous la direction du ministère de l’Agriculture et l’accompagnement du Canada, a débuté, le jeudi 26 janvier 2017, un atelier de renforcement des capacités au profit du projet Formation Agricole pour la Sécurité Alimentaire au Mali (FASAM). Thème choisi : «Formation agricole et sécurité alimentaire au Mali : Bilan, enjeux et perspectives». Outre les services centraux des différents départements, plus d’une vingtaine d’organisations ont pris part au forum.

La rencontre de trois jours (26-27 et 28 janvier 2017) entend atteindre un certain nombre d’objectifs : informer les acteurs, décideurs et les partenaires sur les enjeux de la formation agricole au Mali. Il s’agissait aussi de susciter les réflexions sur des aspects cruciaux à l’effet de faire des propositions de solutions sous formes de stratégie, plans d’actions et de recommandations pour que les programmes de formation agricole s’adaptent aux besoins du marché et aux politiques gouvernementales en matière de sécurité alimentaire, de développement durable et de l’égalité entre femme et homme.

Placée sous la présidence de Kassoum Denon, ministre de l’Agriculture, la rencontre qui s’est déboulée à l’hôtel Salam, a enregistré la présence d’un autre membre du gouvernement, le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, Mahamane Baby. Qui s’est dit heureux de prendre part à une rencontre; pour le ministre l’Emploi et de la formation professionnelle, le secteur de l’agriculture est un secteur très porteur en matière de création d’emplois. «Travailler sur la qualité de cette formation, c’est travailler aussi à encourager les jeunes à s’intéresser à l’agriculture. C’est une bonne manière de fixer les jeunes sur leur terroir ; une telle formation est une chance qui nous aide à atteindre les résultats que nous nous sommes fixés», a-t-il précisé.

Dans son intervention, Mme Singaré Jamillatou, la représentante de l’Ambassade du Canada, a mis l’accent sur l’importance de ce forum, avant d’adresser les remerciements de l’Ambassade aux autorités maliennes pour les efforts déployés dans son organisation. Ce forum, a-t-elle précisé, vise à échanger sur les enjeux en matière de formation agricole ; ce qui, a-t-elle poursuivi, demande de la part des autorités maliennes, plus de leadership, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire.

Le ministre de l’agriculture est revenu sur l’importance d’un forum qu’il a qualifié de capital et de très utile. Kassoum Denon a fait remarquer le poids de l’agriculture dans l’économie nationale. Pour le ministre Denon, l’économie malienne, à 70%, repose sur le secteur agricole. Grâce selon lui, à la volonté des plus hautes autorités qui ont décidé de donner à ce secteur toute son importance. Au nombre des initiatives à la base de l’essor actuel du secteur, le ministre de l’agriculture note, entre autre, la décision politique prise par le chef de l’Etat d’allouer 15% du budget au secteur rural. «Le Président IBK a décidé de mettre l’agriculture au cœur de son mandat », a-t-il indiqué.

Pendant les trois jours de travaux, les participants ont fait un tour d’horizon des défis qui se posent au secteur de l’agriculture en général, en esquissant des pistes de solutions permettant de surmonter les obstacles à la sécurité alimentaire au Mali. Aussi, le premier jour a-t-il été consacré à un rappel des thèmes clés de la Loi d’Orientation Agricole et de la Politique de Sécurité Alimentaire. Les défis politiques, technoscientifiques, économiques et sociaux qui attendent le secteur (au cours des 20 prochaines années) ont également été abordés. Autres moments fort des échanges : Les présentations consacrées, entre autres, aux filières porteuses, les besoins exprimées par les différents opérateurs économiques ; les objectifs de la politique nationale, les cycles et filières de formation diplômant en agriculture au Mali.

